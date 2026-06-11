Bancop realizó el sorteo de la Promo ‘‘Alias’’ y ya tiene ganadora

Como parte de la promoción, quienes activaron su alias por primera vez participaron del sorteo de un kit futbolero completo, el cual está compuesto por un smart TV de 65 pulgadas, una camiseta oficial de la selección paraguaya, un vale de asado y una pelota oficial mundialista.

El sorteo se llevó a cabo el pasado 10 de junio en la Casa Matriz de Bancop, ubicada en la Avda. Mariscal López 3811 casi Dr. Morra, en presencia del escribano público Zubizarreta, quien certificó la transparencia del proceso. La ganadora de la promoción fue Katia Arrúa Acosta, quien resultó favorecida entre todos los participantes que cumplieron con las condiciones de la campaña.

Con esta acción, la entidad bancaria continúa impulsando la adopción de soluciones digitales que simplifican la experiencia financiera de sus clientes, acompañándolos además con beneficios y propuestas innovadoras.

Asimismo, este beneficio forma parte de una serie de activaciones y promociones que Bancop viene desarrollando, con el objetivo de acompañar a sus clientes durante la fiesta deportiva más importante del mundo y celebrar el regreso de nuestro país a la máxima cita del fútbol luego de 16 años.

El kit futbolero fue especialmente diseñado para que los clientes del banco hinchas de Paraguay puedan vivir cada partido con mayor emoción, contando con todo lo necesario para apoyar a nuestra selección y compartir la pasión que une a millones de paraguayos.