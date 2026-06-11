FIAT inicia la construcción de su nuevo edificio de clase mundial

Es un proyecto que contempla una inversión de 30 millones de dólares y que marcará un nuevo hito para la industria automotriz paraguaya.

El edificio estará ubicado sobre la Avda. República Argentina y Avda. Guido Boggiani, en Asunción.

La ceremonia contó con la presencia de directivos del Grupo Garden y de Stellantis Andina & Central America, holding al que pertenece FIAT.

La nueva casa central tendrá una superficie construida de 45.700 m², una altura de 50 metros y 13 niveles, desarrollados bajo los más altos estándares internacionales de la compañía.

El proyecto replicará el concepto “Nuova Dolce Vita”, presente en los principales mercados donde opera la marca italiana.

La moderna infraestructura estará concebida para ofrecer una experiencia integral a los clientes, incorporando tecnologías de última generación, amplias áreas de exhibición, espacios de atención personalizada, un taller con 90 bahías de servicio, depósitos de repuestos y estacionamiento para 430 vehículos.

Esta inversión es la mayor apuesta del Grupo Garden hasta la fecha y ratifica su compromiso con el sector automotor nacional.

La firma italiana se posiciona como la marca número uno de Stellantis a nivel global y regional, respaldada por más de un siglo de historia, herencia y diseño en movilidad.

En Paraguay, la marca atraviesa uno de los períodos más significativos de su trayectoria. Gracias al fortalecimiento de su portafolio, la expansión de su red comercial y la confianza depositada por los consumidores en Grupo Garden, FIAT ocupa el quinto lugar en ventas a nivel nacional.