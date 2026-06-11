Fortaleza Lomas: nuevo desarrollo en Asunción

El inicio de construcción de Fortaleza Lomas representó un nuevo hito dentro de un modelo de la compañía que, desde hace más de 30 años, transforma los aportes de sus inversores en proyectos reales, avanzando de manera constante desde el lanzamiento hasta la materialización de cada obra.

Igualmente, desde la empresa destacaron que el proceso forma parte de una estructura basada en planificación, continuidad y ejecución sostenida en el tiempo.

La palada inicial también dio continuidad a un símbolo que ya forma parte de la identidad de Fortaleza: la “Pala Madre”, presentada inicialmente en Fortaleza San Martín y concebida como un elemento que acompañará los futuros desarrollos de la empresa como representación del crecimiento del sistema y de su evolución permanente.