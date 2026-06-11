GNB acompañó nueva edición de la feria “Selección de oro”

El banco participó como aliado estratégico, ofreciendo condiciones de financiamiento a sus clientes para la adquisición de animales de alto valor genético, facilitando el acceso a inversión y fortaleciendo la actividad ganadera.

Como parte de su propuesta de valor integral, Banco GNB, en conjunto con la corredora de Seguros Verdes, puso a disposición seguros agropecuarios, brindando a los productores la posibilidad de resguardar su inversión y proteger su capital, acompañando así cada etapa del proceso productivo.

La feria reunió a referentes del sector, productores y actores vinculados al negocio de la genética, en una jornada que se destacó por la calidad de los ejemplares presentados y la alta participación del público.

A través de este tipo de iniciativas, Banco GNB continúa apoyando el desarrollo del agro, brindando herramientas financieras y de protección que contribuyen a la productividad, la inversión segura y el crecimiento sostenible del país.

Su participación en estos espacios fortalece el vínculo con sus clientes y con los sectores que impulsan la economía nacional.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para personas, pymes, empresas, el campo y la banca premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad. Fue reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”.