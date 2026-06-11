Empresariales
11 de junio de 2026 a la - 01:00

GNB acompañó nueva edición de la feria “Selección de oro”

Banco GNB acompañó nueva edición de la “Selección de oro”.
Banco GNB acompañó nueva edición de la “Selección de oro”.GENTILEZA

En línea con su compromiso de impulsar el crecimiento de los sectores productivos del país, Banco GNB acompañó una nueva edición de la feria “Selección de oro”, organizada por Ganadera Arandú.

Por ABC Color

El banco participó como aliado estratégico, ofreciendo condiciones de financiamiento a sus clientes para la adquisición de animales de alto valor genético, facilitando el acceso a inversión y fortaleciendo la actividad ganadera.

Como parte de su propuesta de valor integral, Banco GNB, en conjunto con la corredora de Seguros Verdes, puso a disposición seguros agropecuarios, brindando a los productores la posibilidad de resguardar su inversión y proteger su capital, acompañando así cada etapa del proceso productivo.

La feria reunió a referentes del sector, productores y actores vinculados al negocio de la genética, en una jornada que se destacó por la calidad de los ejemplares presentados y la alta participación del público.

A través de este tipo de iniciativas, Banco GNB continúa apoyando el desarrollo del agro, brindando herramientas financieras y de protección que contribuyen a la productividad, la inversión segura y el crecimiento sostenible del país.

Su participación en estos espacios fortalece el vínculo con sus clientes y con los sectores que impulsan la economía nacional.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para personas, pymes, empresas, el campo y la banca premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad. Fue reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”.