Empresariales
11 de junio de 2026 a la - 01:00

Ríos Repuestos inaugura sucursal en Cnel. Oviedo

Nueva sucursal de Ríos Repuestos ya está abierta al público.
Nueva sucursal de Ríos Repuestos ya está abierta al público.Gentileza

Ríos Repuestos inauguró una nueva sucursal en Coronel Oviedo, consolidando su estrategia de expansión y fortaleciendo su presencia en el centro del país. El moderno local, ubicado en la Ruta PY 08 Blas Garay, ofrece una amplia gama de productos y servicios para vehículos livianos, camionetas y utilitarios de distintas marcas.

Por ABC Color

La nueva unidad cuenta con servicios de alineación, balanceo, gomería, cambio de neumáticos, baterías y lubricantes, con el objetivo de brindar soluciones integrales a los conductores de la región.

Durante la apertura, el gerente comercial de la firma, René Morínigo, destacó que la apuesta responde al crecimiento sostenido de Caaguazú y al papel estratégico que cumple Coronel Oviedo como punto de conexión con otros departamentos del país.

La empresa adelantó además que incorporará servicios de mecánica ligera, ampliando su propuesta para los clientes. Con esta inversión, Ríos Repuestos busca acercar mayor comodidad, atención especializada y nuevas alternativas para la movilidad.