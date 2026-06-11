Ríos Repuestos inaugura sucursal en Cnel. Oviedo

La nueva unidad cuenta con servicios de alineación, balanceo, gomería, cambio de neumáticos, baterías y lubricantes, con el objetivo de brindar soluciones integrales a los conductores de la región.

Durante la apertura, el gerente comercial de la firma, René Morínigo, destacó que la apuesta responde al crecimiento sostenido de Caaguazú y al papel estratégico que cumple Coronel Oviedo como punto de conexión con otros departamentos del país.

La empresa adelantó además que incorporará servicios de mecánica ligera, ampliando su propuesta para los clientes. Con esta inversión, Ríos Repuestos busca acercar mayor comodidad, atención especializada y nuevas alternativas para la movilidad.