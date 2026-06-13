Caja Mutual agota Torre Seminario en apenas 23 días

El proyecto, desarrollado bajo la dirección de Carlos Iribas, jefe del Departamento de Desarrollo Inmobiliario de Caja Mutual, se consolida como uno de los casos de comercialización más exitosos de la entidad, reflejando la confianza del mercado en una propuesta que combina ubicación estratégica, diseño contemporáneo y amenidades de alto nivel.

“Torre Seminario confirma que existe una demanda creciente por productos inmobiliarios sólidos, bien planificados y con respaldo institucional”, destacó el presidente de la Caja Mutual, Angel Devaca.

“Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades de inversión que aporten valor real a nuestros afiliados”, agregó.

El emprendimiento ofrecía departamentos de uno, dos y tres dormitorios, complementados con espacios exclusivos como piscina, gimnasio, sauna, quinchos climatizados y playroom, características que impulsaron una rápida aceptación entre compradores e inversionistas.

Con este resultado, Caja Mutual fortalece su posicionamiento dentro del sector inmobiliario paraguayo, alcanzando la comercialización total de todos los desarrollos impulsados hasta la fecha y reafirmando una estrategia enfocada en transformar el ahorro de sus afiliados en inversiones patrimoniales seguras y rentables.

El éxito de Torre Seminario representa un nuevo paso en la visión de crecimiento liderada por Carlos Iribas y su equipo, consolidando a la desarrolladora como una de las referentes en proyectos inmobiliarios de alta demanda en Paraguay.