Empresariales
13 de junio de 2026 a la - 01:00

Coca-Cola Paresa acompañó la Feria Empresarial del Paraguay

Coca-Cola Paresa impulsa “Mi país sin residuos”.
Coca-Cola Paresa impulsa “Mi país sin residuos”.gentileza

Coca-Cola Paresa acompañó por segundo año consecutivo la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) como presentador oficial y gaseosa oficial del evento, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la industria nacional, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de espacios que impulsan la competitividad empresarial.

Por ABC Color

Organizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la FEPY se ha consolidado como el encuentro más importante del sector industrial paraguayo, reuniendo a más de 200 empresas expositoras y más de 5.000 visitantes calificados en torno a la innovación, los negocios, el desarrollo productivo y las oportunidades de crecimiento para el país.

En este contexto, Coca-Cola Paresa estuvo presente en distintos espacios del evento, acompañando las actividades desarrolladas durante las tres jornadas acercando a los asistentes experiencias vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular y la pasión por el fútbol que hoy moviliza a todo el país.

“Espacios como la FEPY son fundamentales porque promueven el encuentro entre empresas, emprendedores, profesionales y organizaciones que contribuyen al desarrollo económico del Paraguay”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

“Para Coca-Cola Paresa es una satisfacción acompañar nuevamente esta iniciativa y seguir apostando por el crecimiento del país”, agregó.

Como parte de su presencia en la feria, Coca-Cola Paresa acompañó la Noche País Albirroja.

La sostenibilidad también tuvo un espacio destacado dentro de la FEPY.

Coca-Cola Paresa implementó un sistema de recuperación de materiales reciclables, con foco especial en la recolección de envases PET posconsumo en la feria.