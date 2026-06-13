Coca-Cola Paresa acompañó la Feria Empresarial del Paraguay

Organizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la FEPY se ha consolidado como el encuentro más importante del sector industrial paraguayo, reuniendo a más de 200 empresas expositoras y más de 5.000 visitantes calificados en torno a la innovación, los negocios, el desarrollo productivo y las oportunidades de crecimiento para el país.

En este contexto, Coca-Cola Paresa estuvo presente en distintos espacios del evento, acompañando las actividades desarrolladas durante las tres jornadas acercando a los asistentes experiencias vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular y la pasión por el fútbol que hoy moviliza a todo el país.

“Espacios como la FEPY son fundamentales porque promueven el encuentro entre empresas, emprendedores, profesionales y organizaciones que contribuyen al desarrollo económico del Paraguay”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

“Para Coca-Cola Paresa es una satisfacción acompañar nuevamente esta iniciativa y seguir apostando por el crecimiento del país”, agregó.

Como parte de su presencia en la feria, Coca-Cola Paresa acompañó la Noche País Albirroja.

La sostenibilidad también tuvo un espacio destacado dentro de la FEPY.

Coca-Cola Paresa implementó un sistema de recuperación de materiales reciclables, con foco especial en la recolección de envases PET posconsumo en la feria.