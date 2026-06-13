Laboratorios Catedral: prevención de mortalidad materna en Paraguay

Laboratorios Catedral participó del Congreso Paraguayo de Ginecología y Obstetricia, impulsando actividades académicas enfocadas en la actualización científica y la concienciación sobre problemáticas que continúan impactando en la salud de las mujeres.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la compañía con la educación médica continua y con el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales que trabajan diariamente en la atención materna.

El Dr. Carlos Vera Salerno, presidente del Comité Científico del Congreso, destacó la importancia de la capacitación permanente para seguir mejorando los indicadores nacionales y acercar mejores prácticas a todos los niveles de atención.

A su vez, el Dr. Enrique Calabrese Moro, presidente de la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, resaltó el valor de incorporar nuevas tecnologías, innovación y evidencia científica a la práctica clínica.

En el ámbito regional, el presidente de FLASOG, Dr. Luis Hernández Guzmán, valoró el crecimiento de la formación profesional en Paraguay y el compromiso de las nuevas generaciones de especialistas con la educación médica continua.

Uno de los temas abordados durante el encuentro fue la hemorragia posparto, considerada una de las principales causas de mortalidad materna prevenible.

En ese contexto, el laboratorio compartió resultados de una encuesta realizada a 500 profesionales de la salud, donde más del 90% señaló interés en recibir mayor actualización científica sobre esta complicación.

Sobre el punto, Vanina Jara Mura, Brand Manager de la Unidad de Ginecología de Laboratorios Catedral, explicó que “como laboratorio entendemos que nuestro compromiso no se limita a ofrecer soluciones terapéuticas. Tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a la educación médica continua”.

Por otro lado, el laboratorio también ofrece herramientas para el manejo antihemorrágico como Pluscort, utilizado como apoyo terapéutico, contribuyendo a una atención más oportuna en situaciones críticas.

Por su parte, la Econ. Rossana Mora, gerente de Marketing de Laboratorios Catedral, manifestó que “cuando hablamos de salud materna hablamos de familias, de comunidades y de vidas que pueden ser protegidas mediante información, prevención y acceso a mejores herramientas de atención”.

De esta forma, Laboratorios Catedral reafirma su compromiso con la salud ginecobstétrica en el país no solo con herramientas terapéuticas sino con el apoyo a la capacitación continua.