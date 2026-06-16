Beneficios especiales de Atlas para celebrar el Día del Padre

En el marco del Día del Padre, Banco Atlas presenta una agenda de promociones con reintegros y financiación especial en comercios aliados durante todo este mes.

La agenda de oportunidades comprende la tienda Nissei.

Hoy y mañana, el cliente accederá a un beneficio de hasta 25% de reintegro.

Posteriormente, del 25 al 26 de junio, los clientes podrán acceder a beneficios especiales en Nueva Americana, con hasta 25% de descuento.

Con la campaña “El lado bueno de querer”, Banco Atlas continúa fortaleciendo su propuesta de beneficios en comercios aliados.

A través de estas alianzas, la entidad sigue ofreciendo condiciones preferenciales en rubros vinculados a tecnología, hogar, moda y consumo para acompañar a sus clientes en fechas especiales.

Para conocer todos los detalles de las promociones y otros beneficios vigentes, los interesados pueden ingresar a @banco_atlas o visitar www.bancoatlas.com.py/web/beneficios.

Banco Atlas es una entidad en crecimiento sostenido con más de 238.000 clientes y una cartera diversificada.

Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking.

Forma parte del Grupo AZETA, con más de 70 años de experiencia en diversos sectores de la economía. El banco cuenta con la calificación AApy con tendencia estable, otorgada por FIX SCR S.A.