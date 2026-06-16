Coca-Cola Paresa: la emoción mundialista en Casa Albirroja

La propuesta celebra el regreso de Paraguay a una Copa Mundial después de 16 años, poniendo en valor emociones, rituales y encuentros que unen a las personas alrededor del fútbol.

“Queremos que los paraguayos vivan esta experiencia como lo que realmente representa: un momento histórico para el país. Coca-Cola acompaña desde hace décadas las emociones que despierta el fútbol y hoy queremos estar presentes en esos encuentros, abrazos y celebraciones que vuelven a reunirnos como hinchas y como país”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Igualmente, como bebida de hidratación exclusiva de Casa Albirroja Asunción, Coca-Cola acompañó a los hinchas con una serie de experiencias con distintas activaciones interactivas inspiradas en la pasión por la Albirroja, entre ellas la Trivia Digital Albirroja, con preguntas sobre la Selección Paraguaya de Fútbol, y el desafío Tiro al Arco Coca-Cola, que puso a prueba la puntería de los fanáticos.

A su vez, el Mini Futgolf Powerade desafió a los participantes a demostrar su precisión en el juego.

Quienes participaron en estas propuestas tuvieron la oportunidad de acceder a merchandising exclusivo de ambas marcas, incluyendo artículos especialmente diseñados para acompañar la experiencia mundialista.

Asimismo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Coca-Cola Paresa incorporó acciones de recuperación de materiales reciclables.