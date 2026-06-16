Empresariales
16 de junio de 2026 a la - 01:00

El Festival Tatakua 2026 enciende la creatividad

Organizadores del Festival Tatakua 2026 en conferencia.
Organizadores del Festival Tatakua 2026 en conferencia.Gustavo Machado

El Círculo de Creativos del Paraguay lanzó el Festival Tatakua 2026, el encuentro más importante de la industria creativa del país, que este año convoca a agencias, productoras, anunciantes y profesionales independientes.

Por ABC Color

La presente edición se celebrará el 23 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal, y promete ser la más ambiciosa hasta la fecha.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de agosto hasta el 9 de octubre a través del sitio oficial elcirculo.org.py. El festival contará con la participación de jurados internacionales de reconocida trayectoria que presidirán las mesas de evaluación, junto a más de 16 jurados locales de amplia experiencia en la industria.

El Premio Gran Tatakua 2026 incluirá una inscripción automática al festival Cannes Lions 2027. “Este año el Tatakua llega con más fuerza que nunca. El claim ‘Sacá el fuego que tenés dentro’ no es una metáfora cualquiera: es un llamado directo a toda la comunidad creativa del Paraguay”, invitó la presidenta del Círculo de Creativos del Paraguay, Marie Ramos.