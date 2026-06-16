El Festival Tatakua 2026 enciende la creatividad

La presente edición se celebrará el 23 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal, y promete ser la más ambiciosa hasta la fecha.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de agosto hasta el 9 de octubre a través del sitio oficial elcirculo.org.py. El festival contará con la participación de jurados internacionales de reconocida trayectoria que presidirán las mesas de evaluación, junto a más de 16 jurados locales de amplia experiencia en la industria.

El Premio Gran Tatakua 2026 incluirá una inscripción automática al festival Cannes Lions 2027. “Este año el Tatakua llega con más fuerza que nunca. El claim ‘Sacá el fuego que tenés dentro’ no es una metáfora cualquiera: es un llamado directo a toda la comunidad creativa del Paraguay”, invitó la presidenta del Círculo de Creativos del Paraguay, Marie Ramos.