Empresariales
16 de junio de 2026 a la - 14:01

Estos son los ganadores de “Tu pasión te lleva a la Copa” de Aposta.la

Hombre con camiseta de rayas rojas y blancas y gorra roja que dice 'ROJA', sonríe frente a imágenes de jugadores en un fondo gráfico rojo.
Aposta.la premió a sus clientes en marco del Mundial de Fútbol.gentileza

La pasión por la Albirroja ya tiene recompensa. Aposta.la anuncia a los ganadores de la promoción “Tu pasión te lleva a la Copa”, quienes vivirán una experiencia inolvidable al acompañar a Paraguay en la mayor fiesta del fútbol mundial.

A lo largo de la promoción, los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a un sueño que parecía lejano: ser parte de la máxima cita del fútbol y acompañar a la selección paraguaya en un momento histórico.

Hoy, para los ganadores, esa ilusión comienza a hacerse realidad.

Los afortunados ganadores son Hugo Ruiz, Carlos Recalde, Giancarlo Soto y Gastón Segovia.

Hombre con camiseta a rayas rojas y blancas sostiene una maleta roja con inscripciones de apoyo a la Albirroja, frente a pared roja.
Con el espíritu de Creer o creer, la campaña de Aposta.la invita a los paraguayos a seguir apostando por sus convicciones.

Este anuncio se enmarca en el espíritu de Creer o creer, la campaña con la que Aposta.la invita a los paraguayos a seguir apostando por sus convicciones, por la emoción de cada partido y por la posibilidad de que aquello que parece lejano pueda convertirse en realidad.

Porque hay momentos en los que no alcanza con esperar, sino que hay que decidir.

Dos jóvenes, uno de pie con camiseta a rayas rojas y blancas, sosteniendo un carrito, en fondo rojo con texto promocional.
Los clientes tuvieron la oportunidad de acercarse a un sueño que parecía lejano: ser parte de la máxima cita del fútbol mundial.

Creer o creer.

Y para estos ganadores, creer los llevó mucho más lejos de lo que imaginaban.