Estos son los ganadores de “Tu pasión te lleva a la Copa” de Aposta.la

A lo largo de la promoción, los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a un sueño que parecía lejano: ser parte de la máxima cita del fútbol y acompañar a la selección paraguaya en un momento histórico.
Hoy, para los ganadores, esa ilusión comienza a hacerse realidad.
Los afortunados ganadores son Hugo Ruiz, Carlos Recalde, Giancarlo Soto y Gastón Segovia.
Este anuncio se enmarca en el espíritu de Creer o creer, la campaña con la que Aposta.la invita a los paraguayos a seguir apostando por sus convicciones, por la emoción de cada partido y por la posibilidad de que aquello que parece lejano pueda convertirse en realidad.
Porque hay momentos en los que no alcanza con esperar, sino que hay que decidir.
Creer o creer.
Y para estos ganadores, creer los llevó mucho más lejos de lo que imaginaban.