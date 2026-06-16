Kia lleva a paraguayos a la Copa del Mundo 2026

La campaña, desarrollada en el marco del patrocinio oficial de Kia con la FIFA World Cup, brindó a los participantes la posibilidad de ingresar al sorteo a través de diferentes dinámicas, incluyendo pruebas de manejo de la nueva gama de vehículos híbridos de la marca y una trivia mundialista disponible en puntos de venta y en el bar deportivo La Cabra.

El esperado sorteo se llevó a cabo en Kia Central, en presencia de una escribana pública, donde fueron seleccionados los dos afortunados ganadores: Daniel Romero e Igor Haseitel.

Después de la verificación de requisitos, ellos, junto con sus acompañantes, viajarán con todos los gastos cubiertos a Dallas, Texas, para disfrutar en vivo del partido 88 de la Copa Mundial de la FIFA, en los dieciseisavos de final, y vivir desde las tribunas una de las experiencias deportivas más emocionantes del mundo.