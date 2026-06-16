La promo “Días GNB para papá” llega con descuentos de hasta el 25%

Hasta el próximo 21 de junio, los clientes podrán obtener hasta 25% de descuento vía reintegro y financiación en hasta 18 cuotas sin intereses, con las tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard en comercios adheridos de todo el país.

La promoción abarca una selección de rubros especialmente elegidos para esta fecha, entre ellos:

• Tiendas de moda, electrónica y electrodomésticos.

• Peluquerías, barberías y spa.

• Tiendas gourmet y delicatessen.

• Talleres de vehículos seleccionados.

Ya sea para renovar un dispositivo tecnológico, disfrutar de una experiencia de bienestar, deleitarse con productos gourmet o realizar el mantenimiento del vehículo, los clientes encontrarán opciones para celebrar a papá con beneficios diferenciales y mayor comodidad de pago.

Por cada compra igual o superior a G. 200.000 realizada con tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard, los clientes acumularán cupones hasta el 31 de octubre para participar de la promoción Viví momentos que te dan más, que sorteará más de 20 premios, entre ellos tecnología, viajes internacionales y dos Nissan Kicks 0km.

Con iniciativas como esta, Banco GNB continúa acercando propuestas de valor que acompañan los momentos más importantes de sus clientes, brindando ventajas y experiencias que hacen de cada celebración una ocasión aún más especial.

Para conocer más sobre las promociones y sus condiciones, los interesados pueden visitar www.bancognb.com.py.