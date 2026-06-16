Empresariales
16 de junio de 2026 a la - 01:00

Personal acompañó Rifa de Sonidos de la Tierra

Mariela Cuevas, directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra.
Mariela Cuevas, directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra.Pedro González

Personal reafirmó su compromiso con el desarrollo social y cultural del país al acompañar una nueva edición de la Gran Rifa Sonidos de la Tierra, una iniciativa que desde hace más de una década genera recursos para sostener programas de educación musical y transformación comunitaria en todo el Paraguay.

Por ABC Color

El tradicional sorteo correspondiente a la edición 2026 se realizó el pasado 4 de junio en el showroom de Diesa, donde se entregaron 104 premios a participantes de distintos puntos del país.

Las personas interesadas pueden ver la lista completa de los ganadores en las redes sociales de Sonidos de la Tierra.

La campaña movilizó a miles de personas con un objetivo que trasciende los premios: apoyar el trabajo que Sonidos de la Tierra desarrolla con niños y jóvenes a través de escuelas de música y orquestas comunitarias.

Con su respaldo a esta iniciativa, Personal se suma a una causa que promueve la inclusión, la formación en valores y el desarrollo de oportunidades mediante la cultura.