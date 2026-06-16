Personal acompañó Rifa de Sonidos de la Tierra

El tradicional sorteo correspondiente a la edición 2026 se realizó el pasado 4 de junio en el showroom de Diesa, donde se entregaron 104 premios a participantes de distintos puntos del país.

Las personas interesadas pueden ver la lista completa de los ganadores en las redes sociales de Sonidos de la Tierra.

La campaña movilizó a miles de personas con un objetivo que trasciende los premios: apoyar el trabajo que Sonidos de la Tierra desarrolla con niños y jóvenes a través de escuelas de música y orquestas comunitarias.

Con su respaldo a esta iniciativa, Personal se suma a una causa que promueve la inclusión, la formación en valores y el desarrollo de oportunidades mediante la cultura.