Southfood firma acuerdo con Shopping China para apertura de Taco Bell, en Ciudad del Este

La futura apertura en Shopping China convertirá a Ciudad del Este en una de las primeras ciudades del Paraguay en contar con un restaurante Taco Bell, una de las marcas de comida rápida más reconocidas a nivel mundial y líder en la categoría, con más de 9.000 restaurantes distribuidos en distintos países.

La llegada de Taco Bell a Ciudad del Este representa una importante inversión para la región y contribuirá directamente a la generación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la etapa de construcción y adecuación del local como durante su operación.

Además, impulsará oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes paraguayos mediante programas de capacitación y formación en estándares internacionales de servicio y gestión gastronómica.

La elección de Shopping China como socio estratégico para esta apertura reafirma la importancia de este complejo comercial como uno de los principales polos de atracción turística y comercial del país.

Su ubicación privilegiada y el constante flujo de visitantes nacionales e internacionales lo convierten en un escenario ideal para la llegada de una marca global de la magnitud de Taco Bell.

Asimismo, Southfood S.A. ya cuenta con operaciones consolidadas dentro del complejo a través de sus marcas Pizza Hut y KFC, cuyos restaurantes se han convertido en referentes para los visitantes del shopping, respaldando la confianza de la compañía en el potencial de crecimiento y desarrollo de este importante destino comercial.

Este proyecto forma parte del plan de expansión nacional de Taco Bell en Paraguay, que contempla presencia en los principales centros comerciales de Asunción, el área metropolitana y las ciudades más importantes del interior del país.

“Estamos muy entusiasmados con este paso. La firma de este acuerdo con Shopping China representa un hito dentro del proceso de introducción de Taco Bell en Paraguay”, señalaron desde Southfood S.A.

“Nuestro objetivo es acercar a los paraguayos una experiencia gastronómica innovadora, respaldada por una marca líder a nivel mundial y con altos estándares de calidad, servicio y operación", agregaron.