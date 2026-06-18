GNB y Mastercard premian con viajes, tecnología y dos 0km

La promoción está vigente hasta el 31 de octubre del corriente año y permitirá a los participantes acumular cupones para los sorteos mediante compras realizadas con sus tarjetas de crédito, nuevas adhesiones de débitos automáticos y nuevas emisiones de tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard.

Los clientes obtendrán cupones por cada compra igual o superior a G. 200.000, realizada en comercios físicos y digitales, incluyendo pagos a través de Apple Pay, Google Pay y QR desde la app Banco GNB.

Las nuevas adhesiones de débito automático otorgarán cupones adicionales, al igual que la emisión de nuevas tarjetas de crédito durante el período promocional.

A lo largo de la promoción se entregarán 23 premios, distribuidos en cinco sorteos. El primero fue el 8 de junio pasado, y los próximos serán en julio, agosto, septiembre y en noviembre el último.

Los viajes incluyen pasajes aéreos para dos personas, alojamiento en hotel 4 estrellas con desayuno, traslados y seguro de viaje.

Como beneficio adicional, los clientes que adhieran débitos automáticos locales a sus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard acumularán doble puntaje Experience por cada cobro efectivamente procesado.

Los sorteos se realizarán mensualmente brindando más oportunidades de ganar a quienes utilicen con frecuencia sus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard.

Más información visitar www.bancognb.com.py