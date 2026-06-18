Empresariales
18 de junio de 2026 a la - 01:00

GNB y Mastercard premian con viajes, tecnología y dos 0km

La promo de GNB y Mastercard sigue hasta octubre próximo.
La promo de GNB y Mastercard sigue hasta octubre próximo.gentileza

Banco GNB presenta con Mastercard la promoción “Viví momentos que te dan más”, una iniciativa para clientes con tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard que premiará el uso de sus tarjetas con tecnología, viajes internacionales y dos Nissan Kicks 0km.

Por ABC Color

La promoción está vigente hasta el 31 de octubre del corriente año y permitirá a los participantes acumular cupones para los sorteos mediante compras realizadas con sus tarjetas de crédito, nuevas adhesiones de débitos automáticos y nuevas emisiones de tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard.

Los clientes obtendrán cupones por cada compra igual o superior a G. 200.000, realizada en comercios físicos y digitales, incluyendo pagos a través de Apple Pay, Google Pay y QR desde la app Banco GNB.

Las nuevas adhesiones de débito automático otorgarán cupones adicionales, al igual que la emisión de nuevas tarjetas de crédito durante el período promocional.

A lo largo de la promoción se entregarán 23 premios, distribuidos en cinco sorteos. El primero fue el 8 de junio pasado, y los próximos serán en julio, agosto, septiembre y en noviembre el último.

Los viajes incluyen pasajes aéreos para dos personas, alojamiento en hotel 4 estrellas con desayuno, traslados y seguro de viaje.

Como beneficio adicional, los clientes que adhieran débitos automáticos locales a sus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard acumularán doble puntaje Experience por cada cobro efectivamente procesado.

Los sorteos se realizarán mensualmente brindando más oportunidades de ganar a quienes utilicen con frecuencia sus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard.

Más información visitar www.bancognb.com.py