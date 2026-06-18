INSIGNIA 06: Un nuevo concepto de vida llega a Luque

Ubicada la calle Adrián Jara entre Ybyturusu y Ycuá Pyta en Luque, INSIGNIA 06 nace como una propuesta que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y espacios creados para acompañar las distintas etapas de la vida. Con este lanzamiento, la desarrolladora reafirma la visión que la ha consolidado durante la última década en el mercado paraguayo: crear hogares pensados para las personas que los habitan.

El proyecto estará compuesto por cinco torres, desarrolladas en dos etapas de construcción, con un total de 156 unidades de uno, dos y tres dormitorios. Todas incluyen cochera y, en planta baja, opciones con patio privado para disfrutar de espacios al aire libre desde casa, ideal para personas con mascotas.

“Este nuevo proyecto nace de una convicción que parece simple: cada familia merece un hogar que esté a la altura de sus sueños. Hoy inauguramos no solo un edificio, sino un nuevo capítulo para muchas familias paraguayas que eligieron apostar por su futuro en INSIGNIA 06”, señaló Pablo Barquinero, gerente general de la empresa.

Más que departamentos, INSIGNIA 06 propone una forma de vivir: práctica, conectada y cercana. Su ubicación estratégica permite acceder en minutos a puntos clave como el aeropuerto, principales accesos a la ciudad, shoppings, supermercados y el Club Internacional de Tenis.

El proyecto está a manos de Invursa, una empresa paraguaya que desarrolla proyectos residenciales en todas sus etapas: desde el concepto y construcción hasta su venta y administración. Con nueve proyectos actualmente en construcción, 14 proyectos entregados, y planes de financiación propia de hasta 10 años la empresa continúa consolidando su liderazgo en el mercado paraguayo.

La segunda etapa de construcción de INSIGNIA 06 se inició el pasado 11 de mayo, cuya entrega está prevista para febrero de 2028. Las últimas unidades de este desarrollo están disponibles, por lo que es una nueva oportunidad para quienes buscan invertir o iniciar una nueva etapa.

Para obtener más información sobre los proyectos, los interesados pueden visitar la página web insigniapy.com, las redes sociales de @insignia.py o contactar al 0983206474.