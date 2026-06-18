Teletón presentó su Rifa Solidaria edición 2026

Bajo el lema “Números que acortan distancia”, la campaña busca movilizar a toda la ciudadanía para sostener el programa Interior Intensivo, que permite que bebés, niñas, niños y adolescentes con discapacidad de los departamentos más lejanos del país accedan a servicios de rehabilitación integral gratuita mediante Teletón.

La rifa solidaria ofrece más de 200 premios para quienes decidan sumarse a la causa. Entre ellos se destacan un auto Volkswagen Polo Track 2026 0 km donado por Diesa, una motoneta Flash 110 donada por Alex SA, una PlayStation 5, un paquete de viaje para dos personas a Buenos Aires, un viaje a Camboriú para dos personas y mucho más.

Asimismo, se informó que el sorteo principal se realizará el próximo 18 de noviembre en la sede central de la Fundación Teletón, con fiscalización de un escribano público y transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de la institución.