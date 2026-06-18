Empresariales
18 de junio de 2026 a la - 01:00

Teletón presentó su Rifa Solidaria edición 2026

Lanzamiento oficial de la Rifa Solidaria de Teletón 2026.
Lanzamiento oficial de la Rifa Solidaria de Teletón 2026.Pedro González

La Fundación Teletón realizó el lanzamiento oficial de la 5ª edición de su Rifa Solidaria, la cual cuenta con más de 200 premios, entre ellos, un auto 0 km.

Por ABC Color

Bajo el lema “Números que acortan distancia”, la campaña busca movilizar a toda la ciudadanía para sostener el programa Interior Intensivo, que permite que bebés, niñas, niños y adolescentes con discapacidad de los departamentos más lejanos del país accedan a servicios de rehabilitación integral gratuita mediante Teletón.

La rifa solidaria ofrece más de 200 premios para quienes decidan sumarse a la causa. Entre ellos se destacan un auto Volkswagen Polo Track 2026 0 km donado por Diesa, una motoneta Flash 110 donada por Alex SA, una PlayStation 5, un paquete de viaje para dos personas a Buenos Aires, un viaje a Camboriú para dos personas y mucho más.

Asimismo, se informó que el sorteo principal se realizará el próximo 18 de noviembre en la sede central de la Fundación Teletón, con fiscalización de un escribano público y transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de la institución.