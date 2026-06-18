Empresariales
18 de junio de 2026 a la - 01:00

Unicentro invitó a alentar a Paraguay en calle Palma

Cientos de personas se reunieron frente a Unicentro Palma para ver el partido de Paraguay.
Cientos de personas se reunieron frente a Unicentro Palma para ver el partido de Paraguay.Fernando Romero

Con el objetivo de acompañar a Paraguay en su primer partido y generar un espacio de encuentro, Unicentro llevó a cabo un gran evento gratuito para toda la comunidad sobre la calle Palma esquina 15 de Agosto, en pleno centro histórico de Asunción.

Por ABC Color

La actividad contó con cierre de calles, pantalla gigante, presentaciones artísticas, bailes folclóricos, gastronomía, activaciones de marcas para grandes y niños, sorteos y la participación especial del DJ Indio Rubio, en una propuesta pensada para que familias, grupos de amigos y aficionados del fútbol vivan juntos toda la emoción de apoyar a Paraguay.

Cientos de personas se reunieron en el lugar, convirtiéndose en uno de los puntos estratégicos en el centro de Asunción y uno de los eventos más importantes impulsados por Unicentro y marcando un hito para la empresa.

Además de acompañar a Paraguay en un día histórico, se buscó aportar al fortalecimiento y dinamización del centro histórico de Asunción, llenando de vida sus calles.