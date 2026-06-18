Unicentro invitó a alentar a Paraguay en calle Palma

La actividad contó con cierre de calles, pantalla gigante, presentaciones artísticas, bailes folclóricos, gastronomía, activaciones de marcas para grandes y niños, sorteos y la participación especial del DJ Indio Rubio, en una propuesta pensada para que familias, grupos de amigos y aficionados del fútbol vivan juntos toda la emoción de apoyar a Paraguay.

Cientos de personas se reunieron en el lugar, convirtiéndose en uno de los puntos estratégicos en el centro de Asunción y uno de los eventos más importantes impulsados por Unicentro y marcando un hito para la empresa.

Además de acompañar a Paraguay en un día histórico, se buscó aportar al fortalecimiento y dinamización del centro histórico de Asunción, llenando de vida sus calles.