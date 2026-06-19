Empresariales
19 de junio de 2026 a la - 14:30

Bancard premia a los fanáticos del fútbol, en Ciudad del Este

QR Bancard permite pagar de forma simple, rápida y segura.
QR Bancard permite pagar de forma simple, rápida y segura.Gentileza

Bancard invita a los aficionados de Ciudad del Este a vivir la emoción de los principales encuentros del fútbol internacional con activaciones especiales, juegos y premios esta noche, desde las 22:00 en los bares Distrito, Capitao y Lago Shopping.

Por Marlene Aponte, ABC Color

La iniciativa forma parte de la campaña QR paraguayo más completo para alentar, que busca acercar experiencias de entretenimiento y beneficios a los usuarios mientras disfrutan de una de las temporadas futbolísticas más esperadas del año.

Durante la previa de los encuentros en los que participe la selección paraguaya, promotores de Bancard realizarán dinámicas interactivas, trivias y juegos relacionados con el fútbol, con premios para quienes realicen sus pagos mediante QR Bancard en los locales adheridos.

Los aficionados de la Albirroja podrán ganar hoy varios premios en Ciudad del Este, con Bancard.
Los aficionados de la Albirroja podrán ganar hoy varios premios en Ciudad del Este, con Bancard.

Las actividades convertirán estos espacios en puntos de encuentro para compartir la pasión por el deporte y disfrutar de cada jornada en compañía de familiares y amigos.

Las activaciones se desarrollan hoy, desde las 22:00, en los bares Distrito, Capitao y Lago Shopping, tres espacios de referencia para el entretenimiento y la gastronomía en Ciudad del Este, acercando la experiencia a aficionados de toda la región.

Las activaciones de Bancard se desarrollan hoy, desde las 22:00, en los bares Distrito, Capitao y Lago Shopping de Ciudad del Este.
Las activaciones de Bancard se desarrollan hoy, desde las 22:00, en los bares Distrito, Capitao y Lago Shopping de Ciudad del Este.

Con esta propuesta, Bancard continúa impulsando los pagos digitales a través de experiencias que combinan tecnología, practicidad y entretenimiento, acompañando a los paraguayos en momentos de encuentro y celebración.