Bancard premia a los fanáticos del fútbol, en Ciudad del Este

La iniciativa forma parte de la campaña QR paraguayo más completo para alentar, que busca acercar experiencias de entretenimiento y beneficios a los usuarios mientras disfrutan de una de las temporadas futbolísticas más esperadas del año.
Durante la previa de los encuentros en los que participe la selección paraguaya, promotores de Bancard realizarán dinámicas interactivas, trivias y juegos relacionados con el fútbol, con premios para quienes realicen sus pagos mediante QR Bancard en los locales adheridos.
Las actividades convertirán estos espacios en puntos de encuentro para compartir la pasión por el deporte y disfrutar de cada jornada en compañía de familiares y amigos.
Las activaciones se desarrollan hoy, desde las 22:00, en los bares Distrito, Capitao y Lago Shopping, tres espacios de referencia para el entretenimiento y la gastronomía en Ciudad del Este, acercando la experiencia a aficionados de toda la región.
Con esta propuesta, Bancard continúa impulsando los pagos digitales a través de experiencias que combinan tecnología, practicidad y entretenimiento, acompañando a los paraguayos en momentos de encuentro y celebración.