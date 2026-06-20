Activaciones y premios a través de QR de Bancard

La iniciativa formó parte de la campaña “QR paraguayo más completo para alentar”, que busca acercar experiencias de entretenimiento y beneficios a los usuarios mientras disfrutan de una de las temporadas futbolísticas más esperadas del año.

Durante la previa de los encuentros en los que participe la selección paraguaya, promotores de Bancard realizan dinámicas interactivas, trivias y juegos relacionados con el fútbol, con premios para quienes realicen sus pagos mediante QR Bancard en los locales adheridos.

Las actividades convierten estos espacios en puntos de encuentro para compartir la pasión por el deporte y disfrutar de cada jornada en compañía de familiares y amigos.

Con esta propuesta, Bancard continúa impulsando los pagos digitales a través de experiencias que combinan tecnología, practicidad y entretenimiento, acompañando a los paraguayos en momentos de encuentro y celebración.