Empresariales
24 de junio de 2026 a la - 01:00

Referentes de la Cámara de Comercio Paraguayo - Canadiense se reúnen para fortalecer vínculos profesionales

Directivos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Canadiense.
Directivos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Canadiense.

Figuras clave del ámbito empresarial y diplomático paraguayo- canadiense se reunieron en un ambiente distendido de networking e intercambio con el fin de afianzar los lazos.

Por ABC Color

Miembros de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Paraguayo- Canadiense, Arturo Peralta Vierci, Carson Villalba y Alberto Poletti, compartieron un espacio de encuentro con el Cónsul Honorario de Canadá en Paraguay, Hans Karl Janz.

El encuentro tuvo como objetivo abordar temas de interés para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Paraguay y Canadá, con especial énfasis en la generación de nuevas oportunidades de negocios, la promoción de vínculos empresariales, el networking estratégico y el intercambio de ideas orientadas al desarrollo comercial y la cooperación entre ambos países.

Para la institución, este tipo de eventos resultan fundamentales para el tejido relacional de la comunidad empresarial. De hecho, desde la organización afirmaron que “más allá de los espacios formales, es en el intercambio directo y cercano donde se construyen las alianzas que después generan resultados concretos”.

Asimismo, la reunión permitió consolidar los lazos entre los participantes, reafirmando el compromiso de la Cámara de seguir impulsando espacios de diálogo y colaboración que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones económicas e institucionales entre Paraguay y Canadá.