Toyotoshi confirma llegada de nuevas marcas

Ambas marcas forman parte del ecosistema global de Chery Group y han desarrollado una rápida expansión internacional, en más de 60 mercados y superando el millón de unidades vendidas a nivel mundial.

OMODA es una SUV crossover con mirada futurista, pensada para consumidores que valoran el diseño, la conectividad y la innovación. Su identidad combina estética contemporánea, tecnología aplicada a la conducción y una oferta global que incluye distintas alternativas de motorización, según cada mercado.

JAECOO, por su parte, se posiciona dentro del concepto urban off-road, con SUVs que combinan presencia robusta, confort, seguridad y capacidades para acompañar distintos estilos de vida, desde el uso diario en ciudad hasta trayectos más exigentes.

En marzo pasado, el JAECOO 7 fue el auto nuevo más vendido del Reino Unido, consolidando la marca en uno de los mercados automotrices más competitivos de Europa.

OMODA y JAECOO llegarán de la mano del Grupo Toyotoshi, uno de los principales referentes del sector automotor nacional, con una trayectoria consolidada en la representación de marcas internacionales y una visión enfocada en la innovación, la confianza y la excelencia en la experiencia del cliente, representando así una nueva alternativa para el consumidor local, con modelos que buscarán destacarse por su diseño, equipamiento, tecnología y una propuesta diferenciada dentro del segmento SUV.