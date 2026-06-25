El programa “Ikatu” de prevención y lucha contra las adicciones de la UMAX fue declarado de Interés nacional

Prevención, cuidados, sensibilización y riesgos asociados a las adicciones son conceptos complejos de abordar si no se cuenta con instituciones y organizaciones dedicadas tenazmente a esta problemática a nivel local y global, especialmente cuando poblaciones cada vez más jóvenes son las víctimas.

Es por ello que, desde una visión humanista, la UMAX, articulando redes multisectoriales entre la academia y los profesionales de la salud, presentó el Programa Institucional Ikatu, una campaña de prevención y lucha contra las adicciones en el Paraguay.

Como punto de partida del Programa Ikatu, la UMAX invita a la ciudadanía a participar del I Simposio Internacional de Prevención y Lucha contra las adicciones en Paraguay este viernes 26, desde las 09:00, en el Centro de Eventos de Paseo La Galería.

Será una jornada de disertaciones, redes de apoyo y testimonios de expertos sobre la prevención y lucha contra las adicciones.

Para este evento, moderado por el comunicador Mario Ferreiro, la casa de estudios ha convocado a disertantes sobre los mecanismos de prevención, como el Dr. Julio Torales (Paraguay – FCM UNA), el Dr. Humberto Suárez (Uruguay – director ejecutivo, Centro de Adicciones Crea Vida), el Lic. Martín Puentes (Uruguay – director clínico, Centro de Adicciones Crea Vida), y el Dr. Federico Pavlovsky (Argentina – fundador del Dispositivo Pavlovsky para tratamiento de adicciones).

Durante el simposio, la problemática desde la perspectiva paraguaya será abordada por el Dr. Gustavo Piñeiro, director de Nueva Esperanza Bienestar Integral, Juan Ángel Ovelar, representante de la Fraternidad El Camino, y la Hna. Gisela Henao, asesora de la Pastoral Nacional de Adicciones.

La UMAX no ha elegido en vano el 26 de junio para el lanzamiento del Programa Institucional “IKATU”, en coincidencia con la declaración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Programa Institucional Ikatu de la UMAX resonó entre varios legisladores de diferentes sectores del arco político, quienes llevaron la iniciativa de declararlo de Interés nacional en la sesión del 17 de junio pasado con la Decl. N° 493, logrando total consenso en la Cámara Alta.

La Federación Internacional de Universidades Católicas, de la cual la UMAX es integrante, ha brindado su soporte institucional al Programa Ikatu, considerando que la misma se encuentra entre las líneas de trabajo del Grupo Internacional de Investigación en Toxicomanía (GRITO), una red internacional de investigadores y universidades dedicada al estudio de las adicciones, sus consecuencias sociales y las respuestas educativas, sanitarias y comunitarias necesarias para afrontarlas.

La UMAX busca visibilizar, fortalecer y ampliar el alcance de las acciones orientadas a la prevención de las adicciones, promoviendo entornos saludables, protectores y comprometidos con el desarrollo humano integral en el Paraguay.