La disponibilidad es una decisión estratégica, no tecnológica

Esta realidad está llevando a organizaciones de todos los tamaños a replantear la forma en que gestionan su infraestructura tecnológica.

El desafío ya no es únicamente contar con servidores funcionando, sino garantizar que el negocio pueda seguir operando de manera continua, segura y eficiente.

La continuidad operativa como ventaja competitiva

A medida que las empresas avanzan en sus procesos de transformación digital, crece también la dependencia de sistemas, bases de datos y aplicaciones críticas para el funcionamiento diario.

En este contexto, la continuidad operativa se ha convertido en un elemento diferenciador.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no tienen como actividad principal la gestión tecnológica.

Su foco está en desarrollar productos, prestar servicios y atender a sus clientes.

Por ello, cada vez más empresas optan por apoyarse en socios especializados que les permitan delegar la administración de infraestructura crítica y concentrar sus recursos en lo que realmente impulsa su crecimiento.

El auge de la colocación como modelo de infraestructura

Dentro de esta evolución, los servicios de colocación han ganado protagonismo como una alternativa que combina control, seguridad y disponibilidad.

Este modelo permite a las empresas alojar sus propios servidores en un Data Center especializado, aprovechando infraestructura de clase mundial, energía redundante, conectividad permanente y soporte técnico especializado.

En el caso de Tigo Business, esa conectividad se apoya en más de 20.000 kilómetros de fibra óptica propia y 12 enlaces internacionales activos: seis por Brasil, cuatro por Argentina y dos por Bolivia.

Esta red opera bajo un diseño en forma de anillo: si algo falla en un punto, el tráfico sigue circulando por el resto sin interrupciones.

Para una empresa, eso significa que su operación no se detiene.

Todo esto permite que la información viaje por rutas redundantes y seguras hacia cualquier punto del mundo.

Además de reducir la complejidad operativa y los costos de mantenimiento, la colocación brinda la flexibilidad necesaria para acompañar el crecimiento del negocio.

Para muchas empresas, representa también el primer paso hacia estrategias más avanzadas, facilitando una evolución gradual hacia entornos híbridos o soluciones en la nube.

Infraestructura preparada para un entorno que no se detiene

En Paraguay, Tigo Business pone a disposición del mercado su Data Center Tier III, una infraestructura diseñada para ofrecer altos niveles de disponibilidad y continuidad operativa, respaldada por estándares internacionales y por un equipo de especialistas con soporte permanente.

La certificación Tier III corresponde a un estándar internacional que permite alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99,982%, equivalentes a menos de dos horas de indisponibilidad potencial al año.

A través de su servicio de Colocación, las empresas pueden alojar sus servidores en un entorno preparado para garantizar la estabilidad de sus operaciones, con esquemas flexibles de contratación adaptados a distintos tamaños y necesidades de negocio.

Un aliado tecnológico para las empresas que avanzan

“Entendemos que cada empresa tiene su propio ritmo y sus propios desafíos. Por eso nuestra propuesta no es una solución única, sino un acompañamiento real: desde la colocación de servidores hasta la migración gradual a la nube, siempre con el respaldo de un equipo especializado disponible las 24 horas”, afirmó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.

Con una propuesta integral que combina infraestructura, conectividad, ciberseguridad y soporte especializado, Tigo Business acompaña a empresas de todos los segmentos en el desafío de mantener sus operaciones siempre disponibles, permitiéndoles enfocarse en lo que mejor saben hacer: impulsar el crecimiento de su negocio.

Para más información sobre las soluciones tecnológicas de Tigo Business, ingresar a tigo.com.py/empresas.