Seguros Generales celebra 70 años comprometido con el desarrollo del país

Fundada en 1956, SEGESA ha construido su historia sobre valores de confianza, solvencia, cercanía y cumplimiento, evolucionando junto a las necesidades de sus clientes y adaptándose permanentemente a los cambios del mercado asegurador.

Para conmemorar este importante aniversario, la compañía realizó ayer una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Asunción y un concierto especial a cargo de la reconocida Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, seguida de la presentación de la obra del artista plástico y pintor paraguayo Guille Sanabria, como símbolo de resiliencia, innovación y compromiso con el desarrollo social del Paraguay.

Siguiendo con esta conmemoración especial, este sábado 26 se hará el torneo de golf “Copa SEGESA”, que forma parte del calendario del Campeonato Nacional Senior, de la APG Senior, que se juega en cinco canchas en simultáneo.

Para información e inscripciones llamar al 0974 122-529 en la secretaría de la APG.

“Cumplir 70 años representa mucho más que una fecha. Es el resultado de la confianza que generaciones de clientes, colaboradores, productores, corredores, proveedores y reaseguradores han depositado en nosotros. También es una responsabilidad seguir construyendo una empresa cada vez más sólida, cercana e innovadora”, expresó Nicolás Ribon, gerente general de SEGESA.

Durante estas siete décadas, SEGESA ha acompañado importantes proyectos de infraestructura, industrias, comercios, empresas y familias paraguayas, ofreciendo soluciones aseguradoras tanto para personas como para el sector corporativo.

Mirando hacia el futuro, la compañía continuará fortaleciendo su transformación digital, incorporando nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de sus asegurados, manteniendo como eje central la atención personalizada que ha caracterizado a la empresa desde sus inicios.

La celebración de los 70 años constituye además una oportunidad para agradecer a quienes hicieron posible este recorrido: colaboradores, clientes, accionistas, intermediarios, aliados estratégicos y reaseguradores nacionales e internacionales que son y han sido parte de la historia SEGESA.

Con siete décadas de historia, la aseguradora reafirma su propósito de seguir protegiendo el patrimonio, los proyectos y la tranquilidad de las personas y empresas del Paraguay, con la misma convicción con la que inició su camino hace 70 años.