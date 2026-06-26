AVALX lanzará una aplicación para ayudar a comercios a ordenar sus cobros en USDT

El uso de criptoactivos en Paraguay dejó de ser una conversación de nicho para convertirse en una realidad empresarial.

Cada vez más comercios, prestadores de servicios, importadores, exportadores y profesionales independientes reciben pagos en USDT como parte de su operatoria habitual.

Sin embargo, junto con esa adopción aparece un nuevo desafío: cómo ordenar, documentar y presentar correctamente esa información ante la administración tributaria.

En ese contexto, AVALX, la fintech paraguaya fundada por Marcos Ragone y Roberto Caballero, se encuentra próxima a lanzar una aplicación de cobros con USDT pensada específicamente para comercios que ya operan con wallets descentralizadas y necesitan transformar la información pública de blockchain en datos claros, ordenados y útiles para sus obligaciones formales.

La nueva herramienta surge en un momento clave para el ecosistema cripto local, pues la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios emitió la Resolución General Nro. 47/2026, mediante la cual establece una obligación informativa sobre transacciones realizadas con criptoactivos.

La medida marca un paso importante hacia la formalización del sector, pero también expone una necesidad concreta: muchos comercios no cuentan hoy con herramientas simples para entender qué información deben reunir, cómo clasificarla y de qué manera ponerla a disposición de sus contadores o asesores tributarios.

AVALX busca cubrir precisamente ese espacio: convertir la trazabilidad técnica de la blockchain en información empresarial comprensible, ordenada y lista para ser revisada por el comercio y sus asesores.

“Hoy el problema no es solamente cobrar en USDT. El verdadero desafío para las empresas es poder ordenar esa información y presentarla correctamente”, indican desde AVALX.

“La blockchain es pública, pero eso no significa que sea fácil de interpretar para un comercio o para un contador”, agregan.

Una aplicación para ordenar información, no para custodiar fondos

Uno de los puntos centrales de la solución es que AVALX no necesita custodiar los fondos del comercio para prestar el servicio.

La aplicación está diseñada para trabajar con información pública disponible en blockchain. Es decir, el comercio conserva el control de sus propios activos en su wallet descentralizada, mientras la plataforma de AVALX toma esos datos públicos, los resume, los clasifica y los presenta en un formato más comprensible para fines administrativos, contables y tributarios.

Este enfoque responde a una de las principales preocupaciones del sector: mantener la autonomía del comercio sobre sus fondos, sin obligarlo a trasladar la custodia a un tercero.

“El custodio de los valores sigue siendo el propio comercio. AVALX no viene a reemplazar la wallet ni a administrar los fondos del cliente. Venimos a resolver la capa de información, trazabilidad y cumplimiento”, sostienen.

La propuesta apunta a simplificar una tarea que hoy puede resultar compleja. En una wallet pueden existir múltiples operaciones: cobros recibidos, transferencias, movimientos entre billeteras, comisiones de red, saldos acumulados y operaciones realizadas en diferentes fechas.

La aplicación de AVALX permite reportes claros, con datos relevantes como fechas, montos, hashes de transacción, direcciones de origen y destino, red utilizada, activo recibido y otros elementos necesarios para documentar correctamente la operación.

RG 47: una nueva obligación que exige más orden

La Resolución General Nro. 47/2026 de la DNIT introdujo una nueva etapa para quienes operan con criptoactivos en Paraguay.

La norma establece la obligación de suministrar información sobre transacciones con criptoactivos y empuja al mercado hacia un mayor nivel de orden, trazabilidad y documentación.

Para los comercios, esto implica la necesidad de llevar un mayor control sobre sus operaciones digitales. No basta con saber cuánto se cobró.

También es necesario poder identificar cuándo se realizó la operación, desde qué dirección provino, a qué billetera ingresó, cuál fue el identificador único de la transacción y qué activo fue utilizado.

En la práctica, muchos negocios que ya aceptan pagos en USDT no cuentan con una estructura interna para procesar esta información.

Algunos dependen de capturas de pantalla, planillas manuales o registros incompletos.

Otros directamente no saben qué datos deberían conservar.

AVALX aparece en ese punto como una solución tecnológica para ordenar el proceso.

La aplicación permitirá a los comercios visualizar sus cobros en USDT de manera estructurada, generar reportes y facilitar el trabajo de los equipos contables al momento de preparar la documentación correspondiente.

La visión de sus fundadores

Para Marcos Ragone y Roberto Caballero, fundadores de AVALX, la oportunidad no está solamente en permitir que más comercios acepten activos digitales.

El verdadero valor está en que esos cobros puedan integrarse correctamente a la gestión formal de cada empresa.

Ambos impulsan una visión en la que las stablecoins, especialmente USDT, pueden convertirse en herramientas prácticas para el comercio paraguayo siempre que su uso esté acompañado de trazabilidad, documentación y cumplimiento.

Desde esa perspectiva, la nueva aplicación no se presenta como una herramienta de especulación cripto ni como una plataforma de trading, sino como una solución empresarial para comercios que ya cobran en USDT o que están evaluando hacerlo de manera más profesional.

“Paraguay está entrando en una etapa donde usar criptoactivos ya no es algo informal o ajeno al sistema. El desafío ahora es profesionalizar su uso. Si un comercio cobra en USDT, tiene que poder documentarlo correctamente. Ahí es donde AVALX puede aportar valor”, sostienen sus directivos.

Una solución pensada para comercios reales

La nueva herramienta está orientada a comercios que reciben USDT como medio de pago y necesitan operar dentro de un marco más ordenado, transparente y profesional.

El objetivo es que un negocio pueda cobrar en activos digitales sin quedar desorganizado frente a sus obligaciones formales.

La aplicación también busca reducir la brecha de conocimiento existente entre el mundo blockchain y el mundo contable tradicional.

Para muchos contadores, interpretar una transacción on-chain puede ser difícil si la información se presenta de manera puramente técnica. Para muchos comercios, en cambio, el problema está en saber qué datos deben entregar y cómo ordenarlos.

AVALX se ubica entre ambos mundos: toma la información técnica de la blockchain y la transforma en información empresarial.

Tecnología para acompañar la formalización

Con esta nueva aplicación, AVALX refuerza su visión de que la adopción de stablecoins en Paraguay debe avanzar de la mano de la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento.

La empresa sostiene que el crecimiento del uso de USDT en comercios no debe verse como una amenaza para el sistema formal, sino como una oportunidad para modernizar la forma en que las empresas cobran, registran y reportan sus operaciones.

La clave está en brindar herramientas adecuadas. “Existe una necesidad real de información. La normativa ya empezó a marcar el camino, pero el mercado necesita soluciones prácticas. No alcanza con decirle al comercio que tiene que informar. Hay que darle una herramienta para que pueda hacerlo bien”, aseguran.

La aplicación se lanzará próximamente y estará orientada inicialmente a comercios paraguayos que reciben cobros en USDT a través de wallets descentralizadas.

Su implementación permitirá que cada comercio mantenga el control de sus activos, mientras accede a una capa profesional de organización, lectura y reporte de sus operaciones.

En un contexto donde la DNIT empieza a exigir mayor visibilidad sobre las operaciones con criptoactivos, AVALX busca ser un aliado tecnológico para que los comercios puedan adaptarse a la nueva realidad sin perder autonomía sobre sus fondos.

La compañía ya venía impulsando el uso corporativo de stablecoins en Paraguay. Con esta nueva aplicación, da un paso más: pasar de la simple adopción del USDT a su uso ordenado, trazable y compatible con las nuevas obligaciones informativas del país.

El futuro de los cobros digitales no depende solamente de aceptar nuevos medios de pago, sino de poder integrarlos correctamente a la gestión formal de cada empresa.

Y en ese camino, AVALX quiere ser una de las primeras soluciones paraguayas diseñadas para resolver un problema que hasta ahora tenía más preguntas que respuestas.