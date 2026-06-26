Itaú tiende puentes a empresarios brasileños interesados en invertir en Paraguay

Itaú Paraguay, dentro de su rol de pasarela confiable para canalizar inversión extranjera, desarrolló una agenda con representantes de más de 25 compañías brasileñas de diversos sectores económicos en una jornada de inmersión empresarial orientada a transmitir información estratégica sobre el entorno de negocios y las ventajas competitivas que ofrece Paraguay.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con Itaú BBA Brasil, tuvo como principal objetivo conectar a clientes de ambos países, promoviendo el intercambio de experiencias y el acercamiento de potenciales inversionistas al mercado paraguayo.

Durante la agenda de dos días, los participantes accedieron a presentaciones sobre el contexto macroeconómico nacional y participaron en encuentros con especialistas en materia jurídica, tributaria y del régimen de maquila, así como actores relevantes del mercado local.

Estos espacios les permitieron conocer de primera mano los factores que han posicionado a Paraguay como uno de los destinos más atractivos para la inversión en la región, entre ellos la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía competitiva, su ubicación estratégica y un entorno de negocios favorable dentro de un mercado con destacado crecimiento.

En esta línea, José Brítez, CEO de Itaú Paraguay, comentó que “el respaldo y liderazgo de Itaú localmente, así como en la región, permiten generar estos espacios donde se exploran oportunidades de negocios en el sector real y que acompañen el desarrollo del Paraguay”.

Por otro lado, Fabio Villa, director de Itaú BBA, hizo algunas reflexiones donde destacó que “el papel de un banco que valora las relaciones de largo plazo, como Itaú BBA, es ir más allá de las soluciones financieras tradicionales, actuando verdaderamente como un conector de oportunidades. En éste sentido, el objetivo fue explorar la internacionalización como una palanca estratégica de crecimiento y acceso a nuevas oportunidades de desarrollo”.

Federico Arana, director de Banca Mayorista de Itaú Paraguay, resaltó que “el interés por conocer las oportunidades que ofrece Paraguay es genuino y va más allá de potenciales inversionistas que lleguen de Brasil. Itaú entiende bien la demanda y se apalanca de su visión regional para ser el carril que garantiza certidumbre a la llegada al país y ayudar en el aterrizaje”.

A través de iniciativas como esta, Itaú reafirma su compromiso con la integración regional de sus clientes con la generación de espacios que impulsen el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la atracción de inversiones y el desarrollo de oportunidades de negocio entre Paraguay y Brasil.