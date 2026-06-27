El San Juan del Barrio Mariscal pasa para el 5 de julio

Este año, la invitación es asistir con traje típico paraguayo para crear juntos el baile tradicional más grande del Barrio Mariscal, reuniendo a familias, amigos y visitantes en torno a una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

De 12:00 a 23:00, las calles se transformarán en un recorrido abierto con propuestas gastronómicas, música en vivo, juegos tradicionales y espacios pensados para compartir también con mascotas.

La jornada contará con Juan Cancio Barreto, Jazmín del Paraguay, Sol y Marcelo, entre otros artistas.

La V edición cuenta nuevamente con Banco Atlas como presentador oficial y el auspicio de Munich. Más info en @barriomariscal.