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27 de junio de 2026 a la - 01:00

El San Juan del Barrio Mariscal pasa para el 5 de julio

El San Juan del Barrio Mariscal celebra las tradiciones.
El San Juan del Barrio Mariscal celebra las tradiciones.Gentileza

Debido al pronóstico de lluvias previsto para este fin de semana, la V edición del San Juan del Barrio se realizará el próximo domingo 5 de julio, manteniendo toda la programación prevista para celebrar una de las citas culturales y gastronómicas más convocantes de la ciudad.

Por ABC Color

Este año, la invitación es asistir con traje típico paraguayo para crear juntos el baile tradicional más grande del Barrio Mariscal, reuniendo a familias, amigos y visitantes en torno a una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

De 12:00 a 23:00, las calles se transformarán en un recorrido abierto con propuestas gastronómicas, música en vivo, juegos tradicionales y espacios pensados para compartir también con mascotas.

La jornada contará con Juan Cancio Barreto, Jazmín del Paraguay, Sol y Marcelo, entre otros artistas.

La V edición cuenta nuevamente con Banco Atlas como presentador oficial y el auspicio de Munich. Más info en @barriomariscal.