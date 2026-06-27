Empresariales
27 de junio de 2026 a la - 01:00

Empresarios de Paraguay y Canadá afianzan lazos

Directivos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Canadiense.
Directivos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Canadiense.Gentileza

Miembros de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Paraguayo-Canadiense, Arturo Peralta Vierci, Carson Villalba y Alberto Poletti, compartieron un espacio de encuentro con el Cónsul Honorario de Canadá en Paraguay, Hans Karl Janz.

Por ABC Color

El encuentro tuvo como objetivo abordar temas de interés para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Paraguay y Canadá, con especial énfasis en la generación de nuevas oportunidades de negocios, la promoción de más vínculos empresariales, el networking estratégico, así como el intercambio de ideas orientadas al desarrollo comercial y la cooperación entre ambos países.

Para la institución, este tipo de eventos resultan fundamentales para el tejido relacional de la comunidad empresarial.

De hecho, desde la organización afirmaron que “más allá de los espacios formales, es en el intercambio directo y cercano donde se construyen las alianzas que después generan resultados concretos”.