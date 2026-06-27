Empresarios de Paraguay y Canadá afianzan lazos

El encuentro tuvo como objetivo abordar temas de interés para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Paraguay y Canadá, con especial énfasis en la generación de nuevas oportunidades de negocios, la promoción de más vínculos empresariales, el networking estratégico, así como el intercambio de ideas orientadas al desarrollo comercial y la cooperación entre ambos países.

Para la institución, este tipo de eventos resultan fundamentales para el tejido relacional de la comunidad empresarial.

De hecho, desde la organización afirmaron que “más allá de los espacios formales, es en el intercambio directo y cercano donde se construyen las alianzas que después generan resultados concretos”.