Empresariales
27 de junio de 2026 a la - 01:00

Lupe celebra sus 22 años de trayectoria profesional

Lupe reafirma su manera de entender el branding.
Lupe reafirma su manera de entender el branding.Pedro González

La agencia integral contemporánea Lupe cumple 22 años reafirmando una convicción que guía su manera de entender el trabajo creativo: “El branding que se siente”, como una experiencia capaz de generar vínculo, identidad y sentido.

Por ABC Color

Como parte de la celebración de su aniversario, la agencia desarrolló un ciclo de encuentros bajo el concepto “Branding que se siente”, una plataforma de conversación e intercambio que propone pensar el branding desde lo emocional, lo cultural y lo simbólico.

Las charlas abordaron temas como la construcción de identidad, la escala de los afectos y la importancia de diseñar mundos estimulantes donde las marcas no solo comuniquen, sino que logren habitar la vida de las personas.

Como cierre de esta celebración, Lupe presentó en un encuentro su “República”, una nación conceptual creada para representar la cultura que construyó a lo largo de estos 22 años. Inspirada en sus valores, códigos y formas de trabajo.