Lupe celebra sus 22 años de trayectoria profesional

Como parte de la celebración de su aniversario, la agencia desarrolló un ciclo de encuentros bajo el concepto “Branding que se siente”, una plataforma de conversación e intercambio que propone pensar el branding desde lo emocional, lo cultural y lo simbólico.

Las charlas abordaron temas como la construcción de identidad, la escala de los afectos y la importancia de diseñar mundos estimulantes donde las marcas no solo comuniquen, sino que logren habitar la vida de las personas.

Como cierre de esta celebración, Lupe presentó en un encuentro su “República”, una nación conceptual creada para representar la cultura que construyó a lo largo de estos 22 años. Inspirada en sus valores, códigos y formas de trabajo.