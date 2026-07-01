Comepar marcó presencia en la tradicional fiesta de San Juan del Denide

Comepar formó parte por primera vez del San Juan del Denide, una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

El encuentro reunió a familias, colaboradores, voluntarios y miembros de la comunidad en una celebración que promueve la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la cultura, la gastronomía y la participación ciudadana.

La empresa contó con un stand especialmente diseñado para niños y sus familias, donde combinó entretenimiento y educación alimentaria en un entorno inspirado en las tradiciones del San Juan.

La propuesta incluyó juegos tradicionales como carrera vosá y kure ñembohuguái, una mesa de pintura con ilustraciones alusivas a la cultura paraguaya, actividades de armado de cubos y juegos interactivos.

El espacio estuvo acompañado por nutricionistas de la empresa caracterizadas como princesas, quienes compartieron dinámicas recreativas orientadas a promover hábitos de alimentación saludable de forma cercana y divertida.

La participación en el San Juan del Denide se suma a las acciones que Comepar impulsa en espacios educativos y comunitarios, acompañando iniciativas que promueven la integración, la participación y el bienestar de las personas.

En esta edición, la empresa realizó la donación de alimentos destinados a los voluntarios que acompañaron el desarrollo de la actividad, contribuyendo al trabajo de quienes hicieron posible una nueva edición de esta tradicional fiesta paraguaya.