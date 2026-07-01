Empresariales
01 de julio de 2026 a la - 19:14

Comepar marcó presencia en la tradicional fiesta de San Juan del Denide

Comepar colaboró en el San Juan del Denide.
Comepar colaboró en el San Juan del Denide.

La empresa participó de la 12ª edición del San Juan del DENIDE, una de las actividades solidarias y tradicionales más representativas de Asunción, acompañando la jornada con propuestas recreativas para niños/as y familias, además de la donación de refrigerios para voluntarios.

Por ABC Color

Comepar formó parte por primera vez del San Juan del Denide, una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

El encuentro reunió a familias, colaboradores, voluntarios y miembros de la comunidad en una celebración que promueve la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la cultura, la gastronomía y la participación ciudadana.

La carrera vosá y otros juegos tradicionales se destacaron en el evento.
La carrera vosá y otros juegos tradicionales se destacaron en el evento.

La empresa contó con un stand especialmente diseñado para niños y sus familias, donde combinó entretenimiento y educación alimentaria en un entorno inspirado en las tradiciones del San Juan.

La propuesta incluyó juegos tradicionales como carrera vosá y kure ñembohuguái, una mesa de pintura con ilustraciones alusivas a la cultura paraguaya, actividades de armado de cubos y juegos interactivos.

El espacio estuvo acompañado por nutricionistas de la empresa caracterizadas como princesas, quienes compartieron dinámicas recreativas orientadas a promover hábitos de alimentación saludable de forma cercana y divertida.

El kure ñembohuguái fue otro juego del cual pudieron disfrutar los niños presentes en el San Juan del Denide.
El kure ñembohuguái fue otro juego del cual pudieron disfrutar los niños presentes en el San Juan del Denide.

La participación en el San Juan del Denide se suma a las acciones que Comepar impulsa en espacios educativos y comunitarios, acompañando iniciativas que promueven la integración, la participación y el bienestar de las personas.

En esta edición, la empresa realizó la donación de alimentos destinados a los voluntarios que acompañaron el desarrollo de la actividad, contribuyendo al trabajo de quienes hicieron posible una nueva edición de esta tradicional fiesta paraguaya.