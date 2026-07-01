Itaú Paraguay convocó a empresarios brasileños

La iniciativa, desarrollada en conjunto con Itaú BBA Brasil, conectó a clientes de ambos países, promoviendo el intercambio de experiencias y el acercamiento de potenciales inversionistas al mercado paraguayo.

Durante dos días, los participantes accedieron a presentaciones sobre el contexto macroeconómico nacional y participaron en encuentros con especialistas en materia jurídica, tributaria y del régimen de maquila, así como actores relevantes del mercado local.

Estos espacios les permitieron conocer los factores que han posicionado a Paraguay como uno de los destinos más atractivos para la inversión en la región, como la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía competitiva, su ubicación estratégica y un entorno de negocios favorable dentro de un mercado con destacado crecimiento.

José Brítez, CEO de Itaú Paraguay, comentó que “el respaldo y liderazgo de Itaú localmente, así como en la región, permiten generar estos espacios donde se exploran oportunidades de negocios en el sector real y que acompañen el desarrollo del Paraguay”.

Por otro lado, Fabio Villa, director de Itaú BBA, destacó que “el papel de un banco que valora las relaciones de largo plazo, como Itaú BBA, es ir más allá de las soluciones financieras tradicionales, actuando verdaderamente como un conector de oportunidades”.