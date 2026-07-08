Futuro del sistema financiero reunirá a referentes

El encuentro se realizará el 6 y 7 de agosto próximo en el Sheraton Asunción Hotel.

La transversalidad del impacto de la inteligencia artificial y su influencia sobre prácticamente todas las áreas del sistema financiero estarán presentes en varias de las principales ponencias de la Convención.

El encuentro también pondrá el foco en otros factores que están redefiniendo el negocio financiero.

La agenda incorporará una mirada sobre el contexto internacional y los cambios regulatorios que hoy condicionan la actividad financiera, además de la adaptación regulatoria también ocupará un lugar central.

Las conferencias se desarrollarán mediante sesiones magistrales y paneles, complementadas con espacios de networking, un área de exposición y talleres especializados en protección de datos y ciberseguridad.

Las inscripciones para participar de la convención se realizan a través de www.asoban.org.py/eventos/convencion-bancaria-2026/. Pueden ser individuales y grupales.

Las redes sociales @asobanpy en Instagram, Facebook y LinkedIn también ofrecen información relevante para consultar.

La ASOBAN cuenta con 14 bancos asociados y es la única asociación paraguaya miembro de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).