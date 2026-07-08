Premio a las empresas que transforman el futuro

Este máximo reconocimiento a nivel nacional se entrega anualmente a organizaciones de todos los sectores de la economía que se destacan por sus procesos de innovación y de interacción con clientes.

El premio distingue a aquellos proyectos que, en su implementación y ejecución, aportan significativamente al éxito del negocio, prestando un mejor servicio e impulsando relaciones memorables entre la empresa y el cliente.

Hoy en día, cada vez son más las organizaciones que incorporan una estrategia de Innovación y Experiencia del Cliente (Customer Experience), situándolo en el centro del negocio. Para lograrlo, resulta fundamental adoptar una cultura corporativa customer-centric aplicando metodologías avanzadas que ayuden a conocer a fondo al consumidor.

La convocatoria está abierta para empresas de tercerización de procesos (BPO), contact centers, áreas de atención al cliente, tecnología, ventas, cobranzas y gestión de la calidad de todos los sectores económicos interesados en impulsar y mejorar sus operaciones e interacciones.

El gran atractivo de esta edición es que los ganadores locales tendrán el honor de representar al país en el Premio Latam a las Mejores Organizaciones para la Interacción con Clientes, organizado por la Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes (ALOIC), el cual se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, en 2027.

Para más info escribir a infopy@cfp.com.py o al WhatsApp (+595 982) 606680.