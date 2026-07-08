Empresariales
08 de julio de 2026 a la - 09:34

Premio a las empresas que transforman el futuro

La convocatoria para participar del CX Innovation Awards ya está abierta.
La convocatoria para participar del CX Innovation Awards ya está abierta.

Con el objetivo de galardonar el éxito y las mejores prácticas del mercado local, CFP – Connection for People convoca a empresas y profesionales paraguayos a postularse para una nueva edición de los CX Innovation Awards.

Por ABC Color

Este máximo reconocimiento a nivel nacional se entrega anualmente a organizaciones de todos los sectores de la economía que se destacan por sus procesos de innovación y de interacción con clientes.

El premio distingue a aquellos proyectos que, en su implementación y ejecución, aportan significativamente al éxito del negocio, prestando un mejor servicio e impulsando relaciones memorables entre la empresa y el cliente.

Hoy en día, cada vez son más las organizaciones que incorporan una estrategia de Innovación y Experiencia del Cliente (Customer Experience), situándolo en el centro del negocio. Para lograrlo, resulta fundamental adoptar una cultura corporativa customer-centric aplicando metodologías avanzadas que ayuden a conocer a fondo al consumidor.

La convocatoria está abierta para empresas de tercerización de procesos (BPO), contact centers, áreas de atención al cliente, tecnología, ventas, cobranzas y gestión de la calidad de todos los sectores económicos interesados en impulsar y mejorar sus operaciones e interacciones.

El gran atractivo de esta edición es que los ganadores locales tendrán el honor de representar al país en el Premio Latam a las Mejores Organizaciones para la Interacción con Clientes, organizado por la Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes (ALOIC), el cual se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, en 2027.

Para más info escribir a infopy@cfp.com.py o al WhatsApp (+595 982) 606680.