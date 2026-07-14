De ayudar después del colegio a liderar el negocio familiar

Con el paso del tiempo, el emprendimiento de la Familia Rodríguez fue creciendo hasta convertirse en el sustento de toda la familia.

Hoy, el negocio es liderado por su hijo, Álvaro Rodríguez, y actualmente ofrecen una variedad de verduras y hortalizas, abasteciéndose tanto de producción propia como de agricultores de Luque y Caraguatay, entre otros.

Para Álvaro, el Agroshopping ha sido mucho más que un lugar de ventas. “Nos dio mucho crecimiento económico. Para mi papá fue un sostén muy importante y gracias a eso conseguimos muchas cosas”, afirma.

Agrega que el emprendimiento logró consolidar una clientela fiel gracias al compromiso permanente con la calidad de sus productos.

El vínculo de Álvaro con el negocio comenzó desde muy joven. “Yo salía del colegio y ya venía a ayudar. Ahora estoy todos los martes, desde las 5 hasta las 22:30”, relata, reflejando el esfuerzo que demanda mantener el legado familiar.

Al asumir la conducción del emprendimiento, asegura sentirse preparado para continuar la historia iniciada por su padre.

“Me siento muy comprometido. Hay mucho compromiso acá y creo que esto va para rato”, sostiene.

La familia Rodríguez está convencida de que el trabajo constante y la confianza de los clientes del Agroshopping seguirán impulsando el crecimiento del emprendimiento familiar.