El arte de una niña paraguaya llegó a la Copa Mundial 2026

Como parte del premio, Yolanda viajó junto a su padre, Roy Rodgers, a los Estados Unidos para vivir de cerca la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ambos asistieron al encuentro entre Paraguay y Australia, disputado en el San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara, California, donde acompañaron a la Albirroja desde las tribunas.

El dibujo realizado por Yolanda fue seleccionado para representar a Paraguay y se convirtió en el diseño que vistió el bus oficial de la selección paraguaya durante el torneo, llevando su arte a las calles del Mundial y convirtiendo su creatividad en un símbolo de orgullo nacional.

Be There With Hyundai forma parte de las iniciativas globales de Hyundai vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA, invitando a niños de distintos países a expresar, a través del dibujo, su visión del fútbol, la unión, la diversidad y el futuro.

En esta edición, la obra de Yolanda permitió que Paraguay también esté presente desde la mirada auténtica de una niña que transformó su talento en una experiencia internacional.

Hyundai también cumple un rol estratégico en la organización de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. Como Official Mobility Partner, la compañía desplegó su mayor operación de movilidad para un Mundial, con una flota de 994 vehículos de pasajeros y 506 buses destinados al traslado.