La inteligencia artificial ya está transformando a las empresas

Desde asistentes virtuales hasta automatización de procesos y análisis de datos, las empresas avanzan a gran velocidad en la incorporación de esta tecnología.

Sin embargo, ese crecimiento trae consigo un nuevo desafío: garantizar que la innovación vaya acompañada de una estrategia de ciberseguridad desde el primer día.

Con ese objetivo, Tigo Business, junto a Amazon Web Services (AWS), realizó una nueva edición de Trend Talks, un espacio dirigido a líderes empresariales y profesionales de tecnología donde se analizaron los principales retos para implementar proyectos de inteligencia artificial de forma segura, escalable y preparada para responder a los riesgos actuales.

Durante el encuentro, especialistas de ambas compañías coincidieron en que la conversación sobre inteligencia artificial ya no puede centrarse únicamente en su capacidad de innovar, sino también en cómo proteger los datos, las identidades digitales y la infraestructura que sostiene estos nuevos modelos.

“Hoy la seguridad debe pensarse de extremo a extremo. Ya no alcanza con proteger únicamente la infraestructura. También debemos resguardar los datos, las identidades y cada interacción que ocurre entre las personas y los sistemas de inteligencia artificial. La gobernanza y la concientización son tan importantes como la tecnología”, afirmó Nancy Colmán, gerente de Venta Digital de Tigo Business.

Uno de los principales mensajes compartidos durante la jornada fue que la seguridad ya no puede incorporarse como una etapa posterior al desarrollo de un proyecto tecnológico, sino debe formar parte del diseño desde el inicio, cuando se trabaja con plataformas en la nube e IA.