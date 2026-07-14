Sudameris apoya presentación de Nelore en la Expo Paraguay

La raza Nelore en este año 2026 presenta en total 311 ejemplares, consolidándose como la raza con mayor participación de la muestra.

Este récord refleja el crecimiento sostenido de la genética Nelore y el compromiso de los productores paraguayos.

La programación se desarrolla del 11 al 25 de julio e incluye actividades técnicas, comerciales e institucionales, ofreciendo a productores, criadores y visitantes un espacio para apreciar el desarrollo de la raza y generar oportunidades de negocios dentro del sector.

Por otro lado, los juzgamientos de bozal y de campo, que están a cargo del reconocido jurado brasileño José Ferreira Pankowski, profesional de amplia trayectoria internacional, cuya evaluación busca apreciar el alto nivel genético alcanzado por la raza Nelore en Paraguay.

Como una de las novedades de esta edición, el juzgamiento de bozal se lleva a cabo durante tres jornadas debido al importante volumen de animales inscriptos, explicó el vicepresidente segundo de la APCN, Pablo Camperchioli, resaltando el crecimiento que viene experimentando la participación de la raza en la exposición.

Como parte de la agenda comercial, el viernes 17 se realizará la Feria a Campo y el viernes 24 la Feria de Animales de Bozal, generando oportunidades para acceder a genética de excelencia y fortalecer el desarrollo de la producción nacional.

La programación también incluirá el tradicional Concurso de Parrilleros Nelore, que contará con la participación del reconocido chef Leyzman Salim como jurado.