Banco Atlas impulsa el crecimiento de la industria avícola con financiamiento a productores de Campo 9

Los nuevos establecimientos representan los primeros cuatro galpones finalizados dentro de un programa de financiamiento impulsado por Banco Atlas para el desarrollo del sector avícola.

Equipados con tecnología de última generación, cada galpón tiene capacidad para albergar hasta 45.000 aves, permitiendo incorporar 180.000 aves por ciclo productivo y fortaleciendo la infraestructura de una de las cadenas agroindustriales más dinámicas del país.

Con un ciclo de producción aproximado de 45 días y una proyección de hasta 3,2 kilogramos por ave al momento de la cosecha, estas instalaciones contribuirán al aumento de la capacidad productiva de la cadena avícola nacional, incorporando infraestructura moderna y altos estándares de eficiencia.

Los cuatro galpones inaugurados constituyen los primeros proyectos concluidos dentro de un programa de financiamiento impulsado por Banco Atlas para el desarrollo del sector avícola en la región.

Actualmente, la entidad acompaña la construcción de un total de 20 galpones, de los cuales varios se encuentran en etapa final de ejecución.

Una vez concluidos, estos 20 galpones tendrán capacidad conjunta para albergar aproximadamente 900.000 aves por ciclo productivo, consolidando una importante inversión en infraestructura que contribuirá a fortalecer una de las cadenas agroindustriales con mayor potencial de crecimiento y generación de empleo del país.

Los productores forman parte de la red de integrados de Granjeros Campo 9 S.A., empresa perteneciente al grupo JBS, reconocido como uno de los mayores productores y exportadores de proteína animal a nivel mundial.

Asimismo, Granjeros Campo 9 S.A. se encuentra desarrollando un proceso de ampliación de su planta industrial ubicada en el distrito de Dr. Juan E. Estigarribia, con el objetivo de alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 100.000 aves por día a partir del segundo semestre de este año, fortaleciendo aún más el ecosistema productivo de la región.

La inauguración contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales y referentes del sector productivo, entre ellos Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio; representantes del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), autoridades locales, directivos de GRANJEROS CAMPO 9S.A. y productores de la zona, quienes acompañaron la puesta en marcha de estos nuevos emprendimientos que contribuirán al crecimiento de la industria avícola nacional.