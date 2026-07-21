Julio Enciso y Mostaza hicieron vivir una experiencia inolvidable a cientos de fanáticos

A partir de las primeras horas del pasado domingo, cientos de personas se acercaron al local de Mostaza en delSol Shopping para participar de una jornada cargada de emoción, en la que tuvieron la oportunidad de conocer al futbolista paraguayo, Julio Enciso, sacarse fotografías junto a él y compartir un momento único con uno de los máximos referentes del deporte nacional.

Como parte de la propuesta, durante el fin de semana los clientes que adquirieron cualquier combo de Mostaza participaron del sorteo de camisetas autografiadas por “La Joya”, sumando aún más entusiasmo a una experiencia pensada para premiar la pasión de los hinchas.

El evento reunió a clientes, familias, medios de comunicación y fanáticos que vivieron una tarde llena de alegría, expectativa y cercanía con el destacado jugador de fútbol paraguayo, en un ambiente que reflejó el entusiasmo que despierta el fútbol en Paraguay.

Con esta iniciativa, Mostaza volvió a ofrecer una experiencia exclusiva para sus clientes, acercándolos a uno de los grandes ídolos del fútbol paraguayo y reafirmando su compromiso de generar momentos únicos que solo la marca puede hacer realidad.