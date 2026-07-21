Empresariales
21 de julio de 2026 a la - 16:49

Julio Enciso y Mostaza hicieron vivir una experiencia inolvidable a cientos de fanáticos

Julio Enciso con camiseta clara sonríe entre niños con dibujos, en ambiente con decoraciones rojas y confeti en el suelo.
Julio Enciso compartió con sus fanáticos en Mostaza de delSol Shopping. Silvio Rojas

Bajo el lema “La Albirroja nunca se achica”, que acompaña a Mostaza desde su incorporación como sponsor oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol, la marca convirtió su restaurante en el delSol Shopping en fiesta para los fanáticos del deporte con la presencia de Julio Enciso, “La Joya”.

Por ABC Color

A partir de las primeras horas del pasado domingo, cientos de personas se acercaron al local de Mostaza en delSol Shopping para participar de una jornada cargada de emoción, en la que tuvieron la oportunidad de conocer al futbolista paraguayo, Julio Enciso, sacarse fotografías junto a él y compartir un momento único con uno de los máximos referentes del deporte nacional.

Julio Enciso, entre otros, en ambiente moderno de La Joya Mostaza, con expresiones felices y ropa de hinchas de fútbol.
Desde tempranas horas del domingo fanáticos formaron fila para conocer al ídolo del fútbol paraguayo.

Como parte de la propuesta, durante el fin de semana los clientes que adquirieron cualquier combo de Mostaza participaron del sorteo de camisetas autografiadas por “La Joya”, sumando aún más entusiasmo a una experiencia pensada para premiar la pasión de los hinchas.

El evento reunió a clientes, familias, medios de comunicación y fanáticos que vivieron una tarde llena de alegría, expectativa y cercanía con el destacado jugador de fútbol paraguayo, en un ambiente que reflejó el entusiasmo que despierta el fútbol en Paraguay.

Ariana celebra su cumpleaños en La Joya Mostaza con un cartel, mientras Julio Enciso es el centro de atención entre la multitud contente.
Con emoción, niños y adultos se acercaron a Mostaza para conocer en persona a "La Joya".

Con esta iniciativa, Mostaza volvió a ofrecer una experiencia exclusiva para sus clientes, acercándolos a uno de los grandes ídolos del fútbol paraguayo y reafirmando su compromiso de generar momentos únicos que solo la marca puede hacer realidad.