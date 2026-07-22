Grupo Yaguarete presentó espacio que transforma la economía circular en una experiencia para las personas

La presentación se realizó en el marco de la “Noche Yaguarete” , encuentro tradicional que reunió a autoridades, colaboradores y aliados estratégicos para compartir la visión industrial del Grupo y reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo del país.

La propuesta lleva la economía circular a su propia construcción. Para el diseño del stand se recuperaron y reutilizaron materiales empleados en la edición anterior de la Expo, que fueron transformados para asumir nuevas funciones. De esta manera, el espacio no solo comunica la circularidad: la pone en práctica.

“La forma de todas las posibilidades” parte de una idea simple: detrás de una bolsa, una caja o una hoja de papel existe una cadena de personas, procesos y soluciones que permite proteger, transportar, comunicar y volver a reutilizar los materiales para generar nuevo valor.

El recorrido incluye estaciones dedicadas a las distintas soluciones desarrolladas por el Grupo, experiencias participativas para familias y visitantes, un espacio orientado a la economía circular y una instalación colaborativa denominada “La ciudad sostenible”, en la que cada persona puede aportar una pieza para construir colectivamente una ciudad hecha de cartón.

La propuesta busca mostrar al Grupo Yaguarete no solo como fabricante de productos de papel y cartón, sino como un ecosistema industrial que integra reciclaje, producción, embalajes, logística y soluciones sostenibles para diversos sectores productivos.

La participación en la Expo Paraguay 2026 del 11 al 26 de julio en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), coincide con los 48 años de trayectoria del Grupo en el país y con una historia empresarial marcada por la transformación de papel y cartón en desuso, la generación de empleo y el desarrollo de uno de los principales modelos de economía circular de Paraguay.

“La circularidad es nuestra esencia y la sostenibilidad es nuestro motor. Llevamos décadas transformando el papel y cartón en desuso en nuevos productos y generando valor para las personas y el país. En nuestro stand, buscamos que cada visitante experimente cómo la innovación y la sostenibilidad son, en la práctica, nuestra verdadera forma de hacer empresa”, explicó Andreas Neufeld, presidente y gerente general del Grupo Yaguarete.

Para la compañía, la Expo representa una oportunidad para acercar la industria a la ciudadanía, fortalecer el vínculo con clientes y aliados y compartir una visión basada en la innovación, el aprovechamiento responsable de los recursos y el desarrollo sostenible.

Con esta propuesta, Grupo Yaguarete busca transmitir un mensaje central: la economía circular no es solamente un concepto industrial, sino una forma de transformar recursos, personas y oportunidades para construir el futuro.