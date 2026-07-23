Banco Atlas presente en la Expo & Foro Che Róga Porã con soluciones para acceder a la vivienda propia

Banco Atlas, líder en el financiamiento de la primera vivienda en Paraguay, acompañará una nueva edición de la Expo & Foro Che Róga Porã, que se realizará este 25 y 26 de julio, de 09:00 a 19:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, un espacio que reunirá a desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras y organismos públicos para acercar a las familias paraguayas las mejores opciones para acceder a la vivienda propia.

Durante ambas jornadas, el banco contará con un stand donde los visitantes podrán recibir asesoramiento personalizado sobre créditos, conocer las diferentes alternativas de financiamiento disponibles y resolver consultas sobre requisitos, condiciones y procesos para concretar la compra de su primera vivienda.

“Sabemos que dar el paso hacia la casa propia es una de las decisiones más importantes para una familia. Por eso, queremos que quienes visiten la Expo encuentren no solo opciones de vivienda, sino también el acompañamiento y el asesoramiento necesario para hacerlo posible”, señaló José Domínguez, coordinador de Viviendas de Banco Atlas.

“Nuestro equipo estará presente para escuchar, orientar y ayudar a cada persona a encontrar la alternativa de financiamiento que mejor se adapte a su realidad”, agregó.

Banco Atlas invita a todas las personas interesadas en adquirir una vivienda a visitar su stand durante la Expo & Foro Che Róga Porã y conocer de primera mano las opciones de financiamiento disponibles para dar el siguiente paso hacia la casa propia.