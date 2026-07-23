Coca-Cola Paresa en la III edición de Expo Asador

La competencia reunió a destacados parrilleros de distintos puntos del país, quienes demostraron su talento en la preparación de diversos cortes de carne, poniendo a prueba sus técnicas de cocción, creatividad y pasión por una tradición profundamente arraigada en la cultura paraguaya.

Expo Asador es un espacio de encuentro para familias, amantes de la gastronomía y referentes del sector, promoviendo el valor del asado como una expresión de la identidad nacional y destacando la calidad de la producción cárnica paraguaya. “En Coca-Cola creemos que los mejores momentos suceden cuando las personas se encuentran alrededor de una mesa para compartir. Por eso nos enorgullece acompañar una nueva edición de Expo Asador”, comentó Alejandra Gómez, subgerente de Marketing de Coca-Cola Paresa.