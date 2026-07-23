Empresariales
23 de julio de 2026 a la - 01:00

Jeep celebra su 85° aniversario en el eje cafetero colombiano

Jeep Nature permitió poner a prueba la capacidad de los todoterreno de la marca en el Eje Cafetero colombiano.
Jeep Nature permitió poner a prueba la capacidad de los todoterreno de la marca en el Eje Cafetero colombiano.Gentileza

Como parte de la celebración global de sus 85 años, Jeep inició la primera edición de Jeep Nature en Sudamérica, una expedición que marca un hito para la marca al convertirse en el primer encuentro regional de estas características.

Por ABC Color

La iniciativa convoca a representantes de ocho mercados para recorrer juntos el Eje Cafetero y celebrar una historia que ha acompañado a Jeep durante más de ocho décadas.

“Cumplir 85 años representa un momento muy especial para Jeep y quisimos celebrarlo en un lugar que forma parte de nuestra historia. El Eje Cafetero refleja como pocos territorios los valores que han acompañado a la marca desde sus orígenes y Jeep Nature permite compartir ese legado y experimentar las capacidades de nuestros modelos en el entorno para el que fueron creados”, comentó Rafael Pires, Brand Manager de Jeep para Sudamérica y El Caribe.

La elección del Eje Cafetero responde al vínculo que Jeep ha construido con este territorio desde la década de 1940. En una región marcada por su geografía montañosa y su tradición cafetera, los vehículos de la marca se transformaron en una herramienta fundamental para conectar comunidades y transportar café por caminos que exigían capacidad y resistencia.

Con el paso de los años, esa relación dio origen a los tradicionales Yipaos, una expresión cultural que hasta hoy mantiene vivo el legado de Jeep y refleja la identidad del Eje Cafetero.

Jeep Nature nace como una celebración de esa historia. Por primera vez, representantes de Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil recorren juntos los lugares más representativos del Eje Cafetero, fortaleciendo una comunidad que comparte la pasión por la exploración y el espíritu que ha acompañado a la marca desde sus inicios.