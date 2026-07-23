Jeep celebra su 85° aniversario en el eje cafetero colombiano

La iniciativa convoca a representantes de ocho mercados para recorrer juntos el Eje Cafetero y celebrar una historia que ha acompañado a Jeep durante más de ocho décadas.

“Cumplir 85 años representa un momento muy especial para Jeep y quisimos celebrarlo en un lugar que forma parte de nuestra historia. El Eje Cafetero refleja como pocos territorios los valores que han acompañado a la marca desde sus orígenes y Jeep Nature permite compartir ese legado y experimentar las capacidades de nuestros modelos en el entorno para el que fueron creados”, comentó Rafael Pires, Brand Manager de Jeep para Sudamérica y El Caribe.

La elección del Eje Cafetero responde al vínculo que Jeep ha construido con este territorio desde la década de 1940. En una región marcada por su geografía montañosa y su tradición cafetera, los vehículos de la marca se transformaron en una herramienta fundamental para conectar comunidades y transportar café por caminos que exigían capacidad y resistencia.

Con el paso de los años, esa relación dio origen a los tradicionales Yipaos, una expresión cultural que hasta hoy mantiene vivo el legado de Jeep y refleja la identidad del Eje Cafetero.

Jeep Nature nace como una celebración de esa historia. Por primera vez, representantes de Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil recorren juntos los lugares más representativos del Eje Cafetero, fortaleciendo una comunidad que comparte la pasión por la exploración y el espíritu que ha acompañado a la marca desde sus inicios.