KZERO vuelve a la Expo con un stand renovado para la familia

Como gran novedad de esta edición, el stand contará con La Cocina de KZERO, un espacio gastronómico donde se ofrecerán deliciosos platos elaborados con productos KZERO, con opciones para toda la familia, incluyendo propuestas pensadas especialmente para los más pequeños.

Además, quienes visiten el stand podrán conocer las últimas novedades de KZERO como la nueva línea KZERO a parrilla con su primer lanzamiento Muslo deshuesado condimentado, participar de activaciones, degustaciones, premios sorpresa, compartir con influencers de la marca e invitados especiales y disfrutar de la experiencia KZERO.

Con esta participación, KZERO reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la cercanía con las familias paraguayas, consolidando su presencia en uno de los eventos más importantes del país.

La Expo Paraguay 2026 se realiza hasta mañana.

Pollos KZERO es la marca de la empresa Pollpar SA, empresa paraguaya con más de 30 años de trayectoria dedicada a la producción y comercialización de productos avícolas de alta calidad.

Su compromiso con la innovación, la inocuidad y la excelencia la ha convertido en una de los principales referentes del sector, ofreciendo soluciones prácticas y deliciosas para las familias paraguayas y para mercados internacionales.

Para vivir la experiencia KZERO seguir @polloskzero para conocer todas las novedades.