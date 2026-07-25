LG Paraguay impulsa su portafolio de climatización

La propuesta incluye sistemas Single Package (Rooftop Unit), Multi V (VRF), Multi (multisplit) y Chiller, capaces de responder desde viviendas particulares hasta grandes superficies como centros comerciales, industrias, supermercados y cines.

El portafolio también incorpora diversas unidades interiores diseñadas para integrarse a distintos estilos arquitectónicos y necesidades de uso, como los modelos Cassette 360°, cassettes de una, dos y cuatro vías, las líneas Artcool y Artcool Gallery para espacios premium, además de equipos AHU y fancoils para instalaciones de mayor escala.

Esta variedad permite ofrecer soluciones personalizadas sin comprometer el diseño ni el confort de los ambientes.