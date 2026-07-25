Empresariales
25 de julio de 2026 a la - 01:00

LG Paraguay impulsa su portafolio de climatización

LG Paraguay tiene un amplio portafolio de climatización.
LG Paraguay tiene un amplio portafolio de climatización.gentileza

LG Electronics fortalece su oferta en Paraguay con un amplio portafolio de soluciones de climatización para proyectos comerciales, industriales y residenciales, enfocado en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la adaptación a distintos tipos de espacios.

Por ABC Color

La propuesta incluye sistemas Single Package (Rooftop Unit), Multi V (VRF), Multi (multisplit) y Chiller, capaces de responder desde viviendas particulares hasta grandes superficies como centros comerciales, industrias, supermercados y cines.

El portafolio también incorpora diversas unidades interiores diseñadas para integrarse a distintos estilos arquitectónicos y necesidades de uso, como los modelos Cassette 360°, cassettes de una, dos y cuatro vías, las líneas Artcool y Artcool Gallery para espacios premium, además de equipos AHU y fancoils para instalaciones de mayor escala.

Esta variedad permite ofrecer soluciones personalizadas sin comprometer el diseño ni el confort de los ambientes.