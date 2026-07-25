Maserati lleva su diseño italiano al edificio residencial Quartiere

Reconocida mundialmente por combinar deportividad, elegancia y artesanía italiana, Maserati encontró en Quartiere un concepto alineado con su filosofía de marca. El emprendimiento, inspirado en el estilo de vida de La Dolce Vita, propone una experiencia residencial bajo el concepto Resort Living, donde la arquitectura, el bienestar y la sofisticación se integran para ofrecer una nueva forma de vivir la ciudad.

La participación de Maserati en la presentación y palada inicial simboliza la unión de dos propuestas que comparten un mismo lenguaje: el diseño italiano como expresión de calidad, exclusividad y atención a cada detalle. Más que acompañar un lanzamiento, la firma se suma a un proyecto que busca elevar el estándar del desarrollo urbano en Asunción.

Ubicado en Villa Morra, Quartiere contempla una torre de 26 niveles y 95 metros de altura, con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, además de una completa oferta de amenities que incluye piscinas, spa, gimnasio, crioterapia, coworking, Garden Office y amplios espacios verdes.

El emprendimiento supera una inversión de US$ 20.000.000 y, hasta el momento, ya se comercializó más del 60% de las unidades.

Con esta participación, Maserati continúa consolidando su posicionamiento en el mercado paraguayo, asociándose a iniciativas que representan el lujo contemporáneo y demuestran que la excelencia italiana también puede expresarse en los espacios donde las personas eligen vivir.