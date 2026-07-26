Gran Logia Simbólica celebró asamblea de la COMASUD y 100 años de masonería regular en Encarnación

Las actividades se iniciaron el viernes 24 con la realización de la III Asamblea de la COMASUD, que reunió a los máximos representantes de las Grandes Logias de Sudamérica y delegaciones de los Estados Unidos.

Durante la sesión, las autoridades presentes rindieron un especial reconocimiento al Muy Respetable Gran Maestro José Miguel Fernández Zacur, quien tuvo el honor de ejercer la primera presidencia de la Confederación Masónica Sudamericana (COMASUD), representando a todos los Grandes Maestros que integran la Confederación desde su creación. Su liderazgo y compromiso fueron fundamentales para sentar las bases y consolidar este espacio de integración regional, constituyendo un motivo de especial orgullo para la masonería paraguaya que la primera presidencia de la COMASUD haya recaído en un Gran Maestro del Paraguay.

En la misma Asamblea fue electo como nuevo presidente de la COMASUD el Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Bolivia, Jorge Badani, quien asumirá la conducción de la Confederación para el próximo período.

Asimismo, fueron abordados diversos temas institucionales orientados a fortalecer la integración regional, la cooperación entre las Grandes Logias y el desarrollo de proyectos conjuntos reafirmando los principios de fraternidad que distinguen a la masonería regular sudamericana.

El encuentro tuvo la participación de los Grandes Maestros de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, además de Grandes Cancilleres, altos dignatarios y, por los Estados Unidos, el Gran Maestro de la Gran Logia de Oklahoma, el Gran Secretario y Past Gran Maestro de la Gran Logia de Oklahoma, y el Gran Maestro Adjunto de la Gran Logia de Colorado, quienes participaron activamente de las deliberaciones y de las distintas actividades previstas en el programa.

Igualmente, en la tarde del viernes se llevó a cabo la reunión del Gran Taller, que reunió a casi un millar de masones regulares provenientes de distintos puntos del Paraguay y contó además con la participación de las autoridades masónicas internacionales que asistieron a la III Asamblea de la COMASUD. La jornada estuvo marcada por el intercambio de experiencias, el fortalecimiento institucional y la reafirmación de los valores de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y perfeccionamiento moral que inspiran a la masonería regular.

Las actividades culminaron el sábado con la conmemoración de los 100 años de la Respetable Logia Unión y Progreso Nº 9, una de las logias más emblemáticas de masonería regular paraguaya y sobre todo en el sur de nuestro país.

La celebración reunió a autoridades nacionales e internacionales, así como a hermanos provenientes de distintas regiones del Paraguay y del extranjero, quienes participaron de una emotiva ceremonia conmemorativa y de una cena de gala en homenaje al centenario de la institución, en un ambiente de fraternidad y reconocimiento a su legado histórico y su permanente aporte al fortalecimiento de la masonería regular en el país.

La realización de este encuentro internacional consolidó a Encarnación como sede de un acontecimiento de gran relevancia para la masonería regular sudamericana y puso de manifiesto el liderazgo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, única Gran Logia regular de la República del Paraguay, en la promoción de la integración regional y el fortalecimiento de los principios de libertad, igualdad, fraternidad, perfeccionamiento humano y servicio a la sociedad.